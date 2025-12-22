自由電子報
U21金牌同梯 李宗賢期待聚首林岱安

2025/12/22 05:30

王正棠（左）昨擔任台北馬拉松掛牌嘉賓。（富邦悍將提供）王正棠（左）昨擔任台北馬拉松掛牌嘉賓。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將休賽季重要本土戰力「3進1出」，在戰力外名單簽下林書逸、馬鋼，自由市場則延攬林岱安，但被獅隊挑走江少慶當補償選手，富邦重整成效如何，受到外界高度關注。

李宗賢昨擔任台北馬拉松掛牌嘉賓，對於將與林岱安並肩作戰表示期待。（富邦悍將提供）李宗賢昨擔任台北馬拉松掛牌嘉賓，對於將與林岱安並肩作戰表示期待。（富邦悍將提供）

富邦野手李宗賢、王正棠、葉子霆，與Fubon Angels成員昨一早共同擔任台北馬拉松掛牌嘉賓。李宗賢透露，前幾天剛完成6週赴美移訓返台，在美國得知消息，還沒跟「前隊友」林岱安聯繫。李宗賢說：「之前彼此就很熟，期待之後一起訓練，也有很多想問他的事。」

王正棠談江少慶離隊

彼此都意外

2014年首屆U21世界盃棒球賽，台灣隊在主場擊敗日本隊奪金，首次於WBSC認證的世界性成棒層級賽事摘冠，這批選手也被稱為「金牌世代」。當時，還叫做「林志賢」的林岱安獲選最佳捕手，李宗賢則是最佳三壘手，相隔12年，兩人在富邦重逢並肩作戰。

即將離隊的江少慶，是大王正棠3屆的穀保家商校友，兩人進富邦才當起隊友，今年賽季，同在復健組養傷。王正棠透露，前天遇到江少慶，彼此只覺得這結果很意外。王正棠說：「少慶很認真，但就運氣不好遇到傷勢。他平時飲食控管跟訓練都非常嚴謹，我們遇到問題也會詢問他。」

王正棠今年受腰傷等傷勢影響，一軍僅出賽19場，是生涯最少。他表示，應可趕上明年春訓，也因二軍養傷許久，與原二軍監督、接掌一軍兵符的後藤光尊有不少互動。王正棠說：「他會比較多讓選手認知自己，強調要我們思考，選手的職涯就幾年，不讓自己後悔。」

