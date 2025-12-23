中國來台有健康安全疑慮? 台灣主場優勢蒸發

台灣隊原本在世界盃資格賽第二階段享主場優勢，未料對中國一戰遭FIBA更改比賽地點。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段賽事將在明年2月底登場，台灣隊2月26日、3月1日將先後在主場迎戰南韓、中國，但國際籃總（FIBA）官網上，對中國之戰的比賽場地從台灣改成菲律賓馬尼拉，主場優勢盡失，籃協表示，和FIBA積極溝通中，但目前尚未收到正式回文。

中國隊首輪連兩戰輸給南韓。（取自FIBA官網）

FIBA官網更新

兩岸大戰移師菲律賓

台灣隊在世界盃資格賽首輪和日本、南韓及中國同組，取分組前三晉級次輪，台灣隊在第一階段對日本兩戰皆敗，若想晉級必須把握第二階段兩場主場賽事。

不過，FIBA官網的賽程資訊，2月26日台、韓戰比賽地點為新莊體育館，3月1日對中國比賽地點卻改為馬尼拉亞洲購物中心體育館。至於台灣隊7月6日客場和中國之戰的地點尚未公布，只寫出主場為中國，這也令台灣球迷炸鍋。

僅被通知改第三地

籃協苦等回文

先前分組抽籤出爐時就傳出，台灣在主場和中國之戰因政治敏感問題可能改到第三地開打。FIBA也有相關規範，若比賽地點有健康、安全疑慮，可能會更改比賽場地。

籃協11月29日已收到通知，和中國之戰的比賽地點會到第三地進行，當下也詢問原因並通知運動部。籃協副秘書長張承中表示，關於比賽地點正與FIBA溝通中，也請示運動部，但目前尚未獲得FIBA正式回文。

對於台灣隊主場優勢可能受政治因素影響，運動部強調，第一時間已請籃協向FIBA表達關切，除了要保障協會及台灣球迷權益，也希望FIBA考量對雙方公平性，但運動部也抱持開放態度，「在台灣舉辦的國際賽，若有中國隊來台參賽，會協助申請入境相關事宜。」

