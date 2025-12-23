自由電子報
HBL》林念臻大展領袖魅力 率南山晉級

2025/12/23 05:30

南山高中林念臻（左）進帳29分。（高中體總提供）南山高中林念臻（左）進帳29分。（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南山高中昨靠著林念臻強攻29分，外帶5籃板、5抄截，終場以81：49輕取普門中學，戰績4勝1負拿下A組第2，挺進114學年HBL女子甲級8強。

南山進攻箭頭林念臻有了今夏U16女籃亞洲盃的隊長經驗，更願意多開口與隊友溝通，也成功串聯團隊攻勢，此外，她的進攻能量大幅提升，迄今5場預賽就有4場得分達雙位數，昨對陣普門首節就攻下12分，助隊迅速拉開分差，連11季闖進8強。

女子6強出爐

過去4屆都落入外卡賽的苗栗高商，昨在鍾佩伶29分帶領下，最終以80：74力退永平高中，搶下3勝2敗，以B組第3晉級8強。

12強預賽共分成A、B組，每組前3名能先晉級，北一女中、永仁高中、淡水商工和陽明高中都已搭上8強直達列車，剩下球隊則在外卡賽力爭上游。忠明高中以1勝4負排A組第5，今要對上B組第6的南湖高中，A組第6的新竹高商要出戰B組第5的永平高中，輸球將淘汰，贏家再與分組第4的普門中學、金甌女中在外卡賽第二輪爭取晉級機會。

男子組12強複賽今在屏東體育館點燃戰火，衛冕軍松山高中首場對陣開南高中，光復高中與能仁家商壓軸登場。

