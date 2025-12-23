日美球團眼中的徐若熙 超乎葉總想像

味全龍宣布「龍之子」徐若熙明年球季加盟日職軟銀鷹，週五將在台舉辦盛大加盟記者會。 （資料照）

味全正式宣布

味全龍總教練葉君璋（左）透露，美國或日本球隊對徐若熙未來性的肯定，超乎味全球團想像。（資料照）

龍之子加盟軟銀

軟銀首席棒球主管城島健司（第二排中）今年中曾率團來台觀察徐若熙投球。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍昨正式宣布「龍之子」徐若熙在季後行使旅外自由球員權利後，明年球季效力日職軟銀鷹，總教練葉君璋將在26日出席這場台、日球團合辦的盛大記者會，他表示在這段期間包括軟銀、火腿、道奇和費城人等多支球隊都在爭取，「美、日球隊對若熙都有共同的想法，就是想看他到底能好到什麼程度！」

徐若熙在10月29日宣布行使旅外FA後，吸引多支球隊搶人，軟銀的得標呼聲一直很高，但道奇積極投入爭奪戰後，更讓軟銀經過加碼，才以推估3年總值1千萬美元（約台幣3.18億）的超級合約得手，也讓龍隊獲得逾200萬美元的入札金。

味全昨僅公布徐若熙記者會將於週五上午10點半在台北國泰萬怡酒店舉行，並未宣布合約細節，但軟銀從首席棒球主管（CBO）城島健司、總經理（GM）三笠衫彥、國際部長松本裕一及廣報室長池田優介都將親自出席，替徐若熙披上象徵王牌投手的18號球衣，展現十足重視，明年1月還將於福岡再辦一場記者會。

日美球探報告詳盡

想看他能好到什麼程度

葉總昨直言，「真的是很多球隊在爭取，在那個過程中，外國球隊確實對他有很高的期待，有的甚至很明確地說，他可以直接上大聯盟，以牛棚的角色出發。」對於合約金額，葉總則說自己只是大概知道，「聽到確實也會有『哇』的感覺」，但他強調，如果看到美、日球團對於徐若熙所做的詳細報告，「就會知道他們為什麼願意投資那麼多錢在若熙身上，不管美國或日本，對他在能力方面的肯定，都比我們想像的還要高。」

道奇競標價碼

超越曹錦輝紀錄

徐若熙在2019年季中選秀獲龍隊首輪指名後，因手肘傷勢在葉總的嚴密保護下成長和進化，剛滿25歲的他受限大聯盟現行國際球員規定，若現在赴美只能簽小聯盟合約，但據了解，道奇提供給他的簽約金及合約條件，也將締造台灣球員空前紀錄，目前旅美球員最高簽約金是曹錦輝的220萬美元。

徐若熙表示：「能夠獲得福岡軟銀鷹的肯定與信任，我由衷感謝。未來無論每日訓練或比賽，我都會全力以赴。」

徐若熙也說：「我要向自從我展開職業棒球生涯以來，給予我成長機會與最大支持的味全龍球團，表達最深的感謝。」

