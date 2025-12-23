自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新聞分析》可惜沒入札旅美 拉抬MLB對中職評價

2025/12/23 05:30

徐若熙選擇加盟日職軟銀鷹，無法成為中職透過入札制度旅美第一人。（資料照）徐若熙選擇加盟日職軟銀鷹，無法成為中職透過入札制度旅美第一人。（資料照）

放棄豪門道奇

中職入札美職掛零

〔記者羅志朋／新聞分析〕2019年3月中職與美職簽署球員轉隊協定（Posting System Agreement；日本稱作入札制度），比照日、韓職選手可經入札制度挑戰大聯盟，隨著「龍之子」徐若熙選擇加盟日職軟銀鷹，放棄加入美職豪門道奇的機會，也讓中職透過入札制度輸出大聯盟的球員仍掛零。

韓職球員一軍年資須滿7年才能挑戰大聯盟，中職只要滿3年即可叩關，今年季後徐若熙達標行使海外自由球員（FA）權利，美、日職多隊表達高度興趣，最終由軟銀取得合約交涉權，簽下推估3年1000萬美元（約3.18億台幣）合約，味全龍進帳逾200萬美元（約6300萬台幣）轉隊費。

日、韓職球員直攻大聯盟成績斐然，賺進大把鈔票的例子比比皆是，中職僅2009年倪福德投上大聯盟，但他並非透過入札制度輸出，也沒站穩大聯盟。

國際球探評估

若赴美短期能升大聯盟

球界人士分析，近年沒有任何台灣球員在大聯盟取得成就，中職入札美職也無前例可循，大聯盟對台將能力和中職賽事水準都持保留態度，「如果有中職球員成功挑戰大聯盟，他們對這個聯盟的強度就會重新評估。」

道奇是延攬徐若熙最積極的美職球隊，圈內人士指出，徐若熙沒挑戰美職很可惜，國際球探對他評價非常高，即使去道奇只能簽小聯盟合約，但以他的身手，赴美應該很快就能上大聯盟，如果投出好成績，未來不但有機會拿到大合約，更為中職球員打開直通大聯盟這扇門，徐若熙放棄當台灣第一人，短期內應該很難看到中職球員有機會挑戰美職。

根據大聯盟規定，國際球員若未滿25歲，或在MLB認定的職棒聯盟出賽6年，只能簽小聯盟合約且簽約金受限，以徐若熙為例，如果選擇加盟道奇，能給他的簽約金加年薪，和支付味全龍的轉隊費，各項條件都不如軟銀，也不能保證他長期待在大聯盟或擔任先發投手。

徐若熙旅日年均入帳1億台幣，在軟銀定位是先發輪值重要一員，若在日職投得好，未來可再叩關大聯盟，這都是「龍之子」選披鷹袍的考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中