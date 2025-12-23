新聞分析》可惜沒入札旅美 拉抬MLB對中職評價

徐若熙選擇加盟日職軟銀鷹，無法成為中職透過入札制度旅美第一人。（資料照）

放棄豪門道奇

中職入札美職掛零

〔記者羅志朋／新聞分析〕2019年3月中職與美職簽署球員轉隊協定（Posting System Agreement；日本稱作入札制度），比照日、韓職選手可經入札制度挑戰大聯盟，隨著「龍之子」徐若熙選擇加盟日職軟銀鷹，放棄加入美職豪門道奇的機會，也讓中職透過入札制度輸出大聯盟的球員仍掛零。

韓職球員一軍年資須滿7年才能挑戰大聯盟，中職只要滿3年即可叩關，今年季後徐若熙達標行使海外自由球員（FA）權利，美、日職多隊表達高度興趣，最終由軟銀取得合約交涉權，簽下推估3年1000萬美元（約3.18億台幣）合約，味全龍進帳逾200萬美元（約6300萬台幣）轉隊費。

日、韓職球員直攻大聯盟成績斐然，賺進大把鈔票的例子比比皆是，中職僅2009年倪福德投上大聯盟，但他並非透過入札制度輸出，也沒站穩大聯盟。

國際球探評估

若赴美短期能升大聯盟

球界人士分析，近年沒有任何台灣球員在大聯盟取得成就，中職入札美職也無前例可循，大聯盟對台將能力和中職賽事水準都持保留態度，「如果有中職球員成功挑戰大聯盟，他們對這個聯盟的強度就會重新評估。」

道奇是延攬徐若熙最積極的美職球隊，圈內人士指出，徐若熙沒挑戰美職很可惜，國際球探對他評價非常高，即使去道奇只能簽小聯盟合約，但以他的身手，赴美應該很快就能上大聯盟，如果投出好成績，未來不但有機會拿到大合約，更為中職球員打開直通大聯盟這扇門，徐若熙放棄當台灣第一人，短期內應該很難看到中職球員有機會挑戰美職。

根據大聯盟規定，國際球員若未滿25歲，或在MLB認定的職棒聯盟出賽6年，只能簽小聯盟合約且簽約金受限，以徐若熙為例，如果選擇加盟道奇，能給他的簽約金加年薪，和支付味全龍的轉隊費，各項條件都不如軟銀，也不能保證他長期待在大聯盟或擔任先發投手。

徐若熙旅日年均入帳1億台幣，在軟銀定位是先發輪值重要一員，若在日職投得好，未來可再叩關大聯盟，這都是「龍之子」選披鷹袍的考量。

