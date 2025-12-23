自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

韓輸美吃香／大聯盟韓流有口碑 培證英雄賺飽轉隊費

2025/12/23 05:30

宋成文（取自教士官網）宋成文（取自教士官網）

11年輸出6野手

李政厚（資料照）李政厚（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕29歲的韓職培證英雄內野手宋成文，以4年1500萬美元合約（約4.7億台幣）合約加盟美職教士，從姜正浩、朴炳鎬、金河成、李政厚、金慧成到宋成文，11年來培證英雄已輸出6名野手到大聯盟，收下約4700萬美元（約14.8億台幣）轉隊費，儼然是「大聯盟保證班」，韓職小資球隊靠兜售球員壯大自身。

韓職規定球員一軍年資滿7年，才能取得海外自由球員（FA）資格，行使海外FA權利再透過入札制度，且原球團同意，才能挑戰大聯盟，另外，打國際賽也可累積一軍年資，例如只要參加亞、奧運和12強賽、經典賽，就獲得10天年資，奧運、經典賽奪冠可再取得50天年資，12強賽奪冠再添40天年資。

2015年宋成文加盟培證英雄，歷經多年磨練，去年繳出3成40打擊率、進帳104分打點寫下生涯新高，同年底征戰12強賽擔任南韓隊長，本季打擊率3成15，外帶26轟、25盜和90分打點，吸引多支美職球隊長期關注追蹤，最終加盟教士。

近年韓職球員前仆後繼挑戰大聯盟，且表現不俗，更有好手拿到「億級合約」，2023年季後李政厚透過入札制度，與美職巨人簽下6年1.13億美元（約35.6億台幣）鉅約，培證英雄收到1882.5萬美元（約5.9億台幣）轉隊費，數字相當驚人。

事實上，早期韓職球員包括具台晟、柳賢振、姜正浩在大聯盟繳出好成績，「韓流身手」頗受好評，大聯盟認可南韓頂尖好手競技水準，因此從韓職大舉獵才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中