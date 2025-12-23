韓輸美吃香／大聯盟韓流有口碑 培證英雄賺飽轉隊費

宋成文（取自教士官網）

11年輸出6野手

李政厚（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕29歲的韓職培證英雄內野手宋成文，以4年1500萬美元合約（約4.7億台幣）合約加盟美職教士，從姜正浩、朴炳鎬、金河成、李政厚、金慧成到宋成文，11年來培證英雄已輸出6名野手到大聯盟，收下約4700萬美元（約14.8億台幣）轉隊費，儼然是「大聯盟保證班」，韓職小資球隊靠兜售球員壯大自身。

韓職規定球員一軍年資滿7年，才能取得海外自由球員（FA）資格，行使海外FA權利再透過入札制度，且原球團同意，才能挑戰大聯盟，另外，打國際賽也可累積一軍年資，例如只要參加亞、奧運和12強賽、經典賽，就獲得10天年資，奧運、經典賽奪冠可再取得50天年資，12強賽奪冠再添40天年資。

請繼續往下閱讀...

2015年宋成文加盟培證英雄，歷經多年磨練，去年繳出3成40打擊率、進帳104分打點寫下生涯新高，同年底征戰12強賽擔任南韓隊長，本季打擊率3成15，外帶26轟、25盜和90分打點，吸引多支美職球隊長期關注追蹤，最終加盟教士。

近年韓職球員前仆後繼挑戰大聯盟，且表現不俗，更有好手拿到「億級合約」，2023年季後李政厚透過入札制度，與美職巨人簽下6年1.13億美元（約35.6億台幣）鉅約，培證英雄收到1882.5萬美元（約5.9億台幣）轉隊費，數字相當驚人。

事實上，早期韓職球員包括具台晟、柳賢振、姜正浩在大聯盟繳出好成績，「韓流身手」頗受好評，大聯盟認可南韓頂尖好手競技水準，因此從韓職大舉獵才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法