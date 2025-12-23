東洋風襲美／道奇三本柱磁吸效應 日職入札達31人

道奇三本柱（資料照）

村上宗隆落腳白襪

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本三本柱大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希率領道奇隊完成世界大賽2連霸，再掀日本職棒球星的旅美風潮，今年季後有村上宗隆、岡本和真、今井達也和高橋光成申請，其中，村上宗隆昨率先開獎，以2年3400萬美元落腳白襪。

美日之間的入札制度最早從1998年成立，提供另一個挑戰大聯盟的管道給尚未取得海外自由球員資格的日職選手。從1998年廣島洋將克薩達首度成功，27年期間已有31個成功案例，其中又以歐力士和日本火腿各4人為聯盟最多，而道奇隊的日本三本柱皆是透過入札制度成功進軍大聯盟，今年又有4位選手申請追尋美國夢。

請繼續往下閱讀...

入札制度申請時間從11月1日至12月15日為止，選手有45天能跟大聯盟球團交涉，曾締造單季56轟的養樂多巨砲村上宗隆從台灣時間11月8日率先申請，原本美媒預測能獲得8年1.8億美元（約56.7億台幣）的巨型合約，接近大限前卻意外和白襪簽小短約，或許考量未來再進自由市場尋求大約。

西武獅王牌今井達也的交涉期限則是2026年1月3日，洋基、小熊都有興趣，美媒看好今井能拿到一張2億美元（約63億台幣）的合約。高橋光成在4人中討論聲浪較小，美媒透露如果他只能簽到小聯盟合約，可能會回歸老東家西武獅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法