人物側寫》村上宗隆18歲來台 贏得冬盟雙冠王

〔記者吳清正／綜合報導〕芝加哥白襪隊宣布以2年3400萬美元（台幣約10.8億元）合約，簽下申請入札的日本重砲村上宗隆。村上成為繼恩師、前養樂多隊監督高津臣吾，以及井口資仁、福留孝介，白襪隊史上第4位日本球員。

村上曾於2018年來台參加冬盟，當時才18歲的村上贏得全壘打、打點雙冠王。經過冬盟的磨練，2019年村上進入養樂多隊開季一軍名單，取得固定先發地位，並獲選新人王。

2021年村上首度奪得央聯全壘打王，2022年更以打擊率0.318、全壘打56支、打點134分贏得打擊三冠王，連續兩年獲選年度MVP，尤其改寫王貞治1964年創下的單季55轟日職本土球員紀錄，還締造跨場連５打席開轟的恐怖成績，成為日本職棒第一人。村上再於2024年第三次拿下全壘打王。

村上本季雖然因為腹斜肌拉傷，缺席大半個球季，只出賽56場仍轟出22支全壘打，開轟頻率甚至比2022年還高。

村上也在2023年經典賽證明他有對抗大聯盟投手的能力，冠軍戰從美國隊凱利手中轟出擊球初速115.1英里（約185.2公里）的全壘打，4強戰則從墨西哥隊賈列高斯手中打出直擊全壘打牆的再見二壘打。

今年季後申請入札的日職球員還有西武隊投手今井達也和巨人隊內野手岡本和真，為期45天的交涉期限，分別將於台灣時間1月3日和5日早上6點截止。

