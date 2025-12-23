自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

不保護江少慶被提前曝光 悍將很在意

2025/12/23 05:30

江少慶（資料照）江少慶（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職昨召開領隊會議做成多項決議，不過富邦悍將保護名單未列江少慶提前外流曝光的「案外案」，會後又再度被提及。

日前北捷無差別攻擊事件震撼全國，聯盟將研擬球場安檢加嚴措施。中職秘書長楊清瓏表示，會長蔡其昌指示賽務部，在現有安檢規範下將再加強力道，「大巨蛋屬密閉空間，原本就有安檢規範，看如何優化管理辦法，近期會研議執行細節。」包括探測器、手電筒等輔助檢查工具，本來就已經在使用，未來也會參考日職的安檢模式，也可能針對液態物質有更嚴格規範。

聯盟也宣告修改二軍相關規範。楊清瓏表示，因傷兵、兵役等狀況達到一定人數，主隊申請停賽時，將裁定客隊9:0勝，確保客隊權益。

另外，今年季中台鋼後勁、富邦力亞士都曾被對手檢舉釘鞋顏色違規。楊清瓏說，未來將交由裁判認定，只要不影響選手視線，將開放釘鞋顏色。

富邦日前遞交網羅FA林岱安後25人保護名單，江少慶不在名單內卻提前外流一事。代表富邦出席的執行副領隊林威助會後受訪再次表達球團意見。他說:「保護名單自一開始就是兩隊之間知道的事，之後希望聯盟有規範。畢竟保護的名額只有25人，包含今年選秀選手和即戰力，要全面性是比較困難，就算沒保護到的選手，我們也想留下為球隊貢獻，名單外流對選手來說，會有信賴關係問題。」

此外，外傳「北部球隊」接觸樂天桃猿洋投魔神樂等說法，林威助笑說：「北部球隊很多。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中