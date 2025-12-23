不保護江少慶被提前曝光 悍將很在意

江少慶（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職昨召開領隊會議做成多項決議，不過富邦悍將保護名單未列江少慶提前外流曝光的「案外案」，會後又再度被提及。

日前北捷無差別攻擊事件震撼全國，聯盟將研擬球場安檢加嚴措施。中職秘書長楊清瓏表示，會長蔡其昌指示賽務部，在現有安檢規範下將再加強力道，「大巨蛋屬密閉空間，原本就有安檢規範，看如何優化管理辦法，近期會研議執行細節。」包括探測器、手電筒等輔助檢查工具，本來就已經在使用，未來也會參考日職的安檢模式，也可能針對液態物質有更嚴格規範。

聯盟也宣告修改二軍相關規範。楊清瓏表示，因傷兵、兵役等狀況達到一定人數，主隊申請停賽時，將裁定客隊9:0勝，確保客隊權益。

另外，今年季中台鋼後勁、富邦力亞士都曾被對手檢舉釘鞋顏色違規。楊清瓏說，未來將交由裁判認定，只要不影響選手視線，將開放釘鞋顏色。

富邦日前遞交網羅FA林岱安後25人保護名單，江少慶不在名單內卻提前外流一事。代表富邦出席的執行副領隊林威助會後受訪再次表達球團意見。他說:「保護名單自一開始就是兩隊之間知道的事，之後希望聯盟有規範。畢竟保護的名額只有25人，包含今年選秀選手和即戰力，要全面性是比較困難，就算沒保護到的選手，我們也想留下為球隊貢獻，名單外流對選手來說，會有信賴關係問題。」

此外，外傳「北部球隊」接觸樂天桃猿洋投魔神樂等說法，林威助笑說：「北部球隊很多。」

