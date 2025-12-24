自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由獨家》回高雄做伙拚 王維中「投」向雄鷹

2025/12/24 05:30

王維中已和台鋼雄鷹達成加盟共識，新球季將回到高雄效力在地球隊。（資料照）王維中已和台鋼雄鷹達成加盟共識，新球季將回到高雄效力在地球隊。（資料照）

戰力整備重要一環 劉東洋︰努力爭取

〔記者倪婉君／台北報導〕33歲左投王維中未被味全龍放在60人名單後，下一站一直備受關注，據本報掌握，他已和台鋼雄鷹達成加盟共識，新球季將回到三級棒球的起點高雄重新出發。對於本報的查證，台鋼領隊劉東洋昨表示，魔鷹續留後，減少1名洋投可運用空間後的投手戰力整備，是季後主要課題，「王維中是這個戰力整備的重要一環，我們會努力爭取。」

王維中2020年季中選秀獲龍隊以狀元籤指名，並簽下5年3個月總值208萬美元、月薪3.3萬美元（約台幣105萬）合約，當時締造史上最大合約出席加盟記者會的新聞也登上本報頭版。只是在今年底和龍隊合約到期前，王維中卻未在60人契約保留名單內，領隊丁仲緯受訪時雖肯定他有一定能力，但畢竟要交出名單，「還是不要影響他其他發展的可能性。」

據悉當時龍隊和王維中經紀公司對於扣薪幅度無法取得共識，球團傾向扣薪50%，從百萬月薪砍半至5字頭。

儘管龍隊有意簽回，也持續和經紀公司洽談，但王維中陸續獲得台鋼和富邦悍將的邀約，據悉台鋼本週稍早確定勝出，富邦球團昨被問及進度，僅表示，「針對其他隊保護名單外球員的評估和接洽持續進行中，有適合的人選不排除繼續補強。」

富邦在江少慶成為球團網羅自由球員林岱安的補償選手後，本土投手戰力出現缺口，圈內評估更有薪資籌碼爭取王維中，但台鋼在今年季後除了以5年6600萬合約延攬自由球員黃子鵬，又補進賴智垣、劉時豪加強投捕深度，如今再出手網羅王維中到位。

王維中國小、國中和高中都在高雄就讀，符合台鋼在地優先的理念，如今回到高雄發展，除了和哥哥王躍霖再度同隊，也和捕手搭檔劉時豪重逢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中