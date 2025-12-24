自由獨家》回高雄做伙拚 王維中「投」向雄鷹

王維中已和台鋼雄鷹達成加盟共識，新球季將回到高雄效力在地球隊。（資料照）

戰力整備重要一環 劉東洋︰努力爭取

〔記者倪婉君／台北報導〕33歲左投王維中未被味全龍放在60人名單後，下一站一直備受關注，據本報掌握，他已和台鋼雄鷹達成加盟共識，新球季將回到三級棒球的起點高雄重新出發。對於本報的查證，台鋼領隊劉東洋昨表示，魔鷹續留後，減少1名洋投可運用空間後的投手戰力整備，是季後主要課題，「王維中是這個戰力整備的重要一環，我們會努力爭取。」

王維中2020年季中選秀獲龍隊以狀元籤指名，並簽下5年3個月總值208萬美元、月薪3.3萬美元（約台幣105萬）合約，當時締造史上最大合約出席加盟記者會的新聞也登上本報頭版。只是在今年底和龍隊合約到期前，王維中卻未在60人契約保留名單內，領隊丁仲緯受訪時雖肯定他有一定能力，但畢竟要交出名單，「還是不要影響他其他發展的可能性。」

據悉當時龍隊和王維中經紀公司對於扣薪幅度無法取得共識，球團傾向扣薪50%，從百萬月薪砍半至5字頭。

儘管龍隊有意簽回，也持續和經紀公司洽談，但王維中陸續獲得台鋼和富邦悍將的邀約，據悉台鋼本週稍早確定勝出，富邦球團昨被問及進度，僅表示，「針對其他隊保護名單外球員的評估和接洽持續進行中，有適合的人選不排除繼續補強。」

富邦在江少慶成為球團網羅自由球員林岱安的補償選手後，本土投手戰力出現缺口，圈內評估更有薪資籌碼爭取王維中，但台鋼在今年季後除了以5年6600萬合約延攬自由球員黃子鵬，又補進賴智垣、劉時豪加強投捕深度，如今再出手網羅王維中到位。

王維中國小、國中和高中都在高雄就讀，符合台鋼在地優先的理念，如今回到高雄發展，除了和哥哥王躍霖再度同隊，也和捕手搭檔劉時豪重逢。

