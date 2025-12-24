自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台鋼「龍虎」齊聚 新球季很有野心

2025/12/24 05:30

黃子鵬（資料照）黃子鵬（資料照）

去年「4大」皆空 今年大進補

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹去年季後向4大自由球員開出合約，卻無功而返，今年季後補強大有斬獲，除了網羅自由市場大咖投手「老虎」黃子鵬，如今又在他隊保留名單外球員收穫「龍王」王維中，明年新球季集結「龍虎」做伙拚，展現首次拚進季後賽的強烈企圖心。

去年季後的中職FA市場相當熱鬧，包括陳子豪、朱育賢相繼轉投味全龍懷抱，詹子賢和陳韻文則在行使權利後，分別續留母隊中信兄弟、統一獅，而台鋼去年無役不與，分別向四大FA都開出複數年合約，條件甚至比競爭球隊更優渥，最後卻空手而回。

台鋼因為要留住洋砲魔鷹，季後補強本土先發投手的策略明確，在黃子鵬宣告行使FA權利後，僅短短3週就宣布完成簽約。上月28日各隊公布60人契約保留名單後，台鋼更在兩天後就宣布網羅被味全、富邦放在名單外的捕手劉時豪和投手賴智垣，讓其他有意延攬的球隊都慢了一步。

如今在競逐王維中的過程，台鋼受到的關注雖不及富邦悍將，因為圈內評估富邦更具競爭優勢，但最終台鋼在薪資方面讓「龍王」更有保障，也成為勝出關鍵。

台鋼今年第2個一軍球季打出5成勝率、年度第4後，季後補強節奏明快，且人選都有到位，更期待龍虎齊聚後，如同明年口號「做伙拚」，一起拚進季後賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中