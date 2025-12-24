台鋼「龍虎」齊聚 新球季很有野心

黃子鵬（資料照）

去年「4大」皆空 今年大進補

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹去年季後向4大自由球員開出合約，卻無功而返，今年季後補強大有斬獲，除了網羅自由市場大咖投手「老虎」黃子鵬，如今又在他隊保留名單外球員收穫「龍王」王維中，明年新球季集結「龍虎」做伙拚，展現首次拚進季後賽的強烈企圖心。

去年季後的中職FA市場相當熱鬧，包括陳子豪、朱育賢相繼轉投味全龍懷抱，詹子賢和陳韻文則在行使權利後，分別續留母隊中信兄弟、統一獅，而台鋼去年無役不與，分別向四大FA都開出複數年合約，條件甚至比競爭球隊更優渥，最後卻空手而回。

台鋼因為要留住洋砲魔鷹，季後補強本土先發投手的策略明確，在黃子鵬宣告行使FA權利後，僅短短3週就宣布完成簽約。上月28日各隊公布60人契約保留名單後，台鋼更在兩天後就宣布網羅被味全、富邦放在名單外的捕手劉時豪和投手賴智垣，讓其他有意延攬的球隊都慢了一步。

如今在競逐王維中的過程，台鋼受到的關注雖不及富邦悍將，因為圈內評估富邦更具競爭優勢，但最終台鋼在薪資方面讓「龍王」更有保障，也成為勝出關鍵。

台鋼今年第2個一軍球季打出5成勝率、年度第4後，季後補強節奏明快，且人選都有到位，更期待龍虎齊聚後，如同明年口號「做伙拚」，一起拚進季後賽。

