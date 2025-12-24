中職6隊組合多元 「從一而終」成過去式

江少慶（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕2021年味全龍、2024年台鋼雄鷹接連在一軍亮相後，中職自4隊變為6隊，對戰組合更多，連帶球員流動變頻繁、途徑更多元，不再緊抱「從一而終」思維，積極「尋找舞台」發揮己長，為短暫職棒生涯拚出成績單。

2025年季後轉隊球員

早期難以「自由」 轉隊寥寥可數

早期的中職，並無「合約到期」問題，球員必須被球團釋出並且取得離隊同意書後，才形同「自由」，季後轉隊成功的案例寥寥可數。自由球員（FA）制度自2009年啟動，2015年誕生第一批自由球員林智勝、鄭達鴻。加上今年黃子鵬和林岱安，歷年來已有8人透過行使FA權利成功轉隊，且簽下優渥的新合約。

中職自由球員制度在2021年起採用新版本，將自由球員分為A、B級，A級選手為該隊薪資前12高者，有兩種補償方式，一是球員該年薪資125％，二為薪資75％再加1名25人名單外球員，一筆FA簽約可能有兩位選手互換東家。

旅美強投大風吹 新球季亮點

今年季後，富邦將江少慶放在林岱安FA案的保護名單外，最終被獅隊選進，和上過大聯盟、已轉戰味全的曾仁和以及換新東家的王維中，3位前旅美強投大風吹，意外成為明年新球季的看點之一。

被原球團放在FA球員25人保護名單外，或是季後未列入60人保留名單的戰力外球員，並不代表實力受質疑。2023年陳俊秀FA案的補償選手陳柏豪，隔年轉戰樂天拿下救援王；去年戰力外投手李吳永勤自中信兄弟轉隊到富邦悍將，從一軍邊緣人到今年最佳進步獎得主，都是轉換舞台的成功案例。

另外，在美日職棒球團行之多年的球員交易，更是球團改善戰力體質、球員尋求新舞台的常見途徑，但在中職較罕見。

