體育 即時新聞

旅美日4強投 有望首戰經典賽

2025/12/24 05:30

徐若熙（資料照）徐若熙（資料照）

〔記者林宥辰、吳清正／台北報導〕台灣隊去年12強賽奪冠，備戰明年層級更高的世界經典賽，包括旅美林維恩、旅日徐若熙、孫易磊和古林睿煬等4名投手，有機會挹注新戰力，補強最重要的投手群。

林維恩（資料照）林維恩（資料照）

2023年經典賽，台灣隊投手戰力不足，飲恨落敗，無緣東京複賽；12強賽，即便投手群要扛9戰很吃力，仍然靈活運用車輪戰攻頂成功，展望明年經典賽預賽面對日韓澳捷等強敵，5搶2晉級8強複賽，若上述旅外4投加入台灣隊，不僅是他們首次征戰經典賽，投手群調度將更大彈性。

日媒報導，火腿球團球團將會同意陣中的台灣投手孫易磊（右）和古林睿煬（左）出征經典賽。（資料照）日媒報導，火腿球團球團將會同意陣中的台灣投手孫易磊（右）和古林睿煬（左）出征經典賽。（資料照）

孫易磊、古林 日媒︰火腿挺出賽

根據最新資訊，日媒「中日體育」報導，一位未具名的日本火腿隊球團高層表示，若孫易磊和古林睿煬入選經典賽台灣隊，球團將會同意參賽並全力支持。

台灣隊總教練曾豪駒日前赴美參與美職冬季會議，接受《FanGraphs》訪問時曾提到，希望讓林維恩、徐若熙等強投，被世界看見，期待年輕投手能藉經典賽，提升經驗與球技，未來能成長為頂尖球星。

林維恩、徐若熙 戰力大補丸

孫易磊、林維恩和徐若熙今年初都打過經典賽資格賽，古林睿煬雖屢次錯過一級賽，但今年在日職出賽7場、32.1局，防禦率3.62，並有1場完封。經典賽台灣隊的首階段集訓，明年1月15日展開，若能集合目前狀態最佳的投手群，征戰經典賽，絕對能跟列強一拚高下。

值得一提的是，曾豪駒今將和12強台灣隊長陳傑憲，共同出席114年體育運動菁英獎頒獎典禮，曾豪駒為最佳教練獎入圍者之一，陳傑憲則是最佳男運動員入圍者。

