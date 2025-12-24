雲豹修正破綻 今抗攻城獅求止敗

雲豹近期2連敗，陣中主控高錦瑋指出，球隊攻守慢熱的問題得盡快修正。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL本季首支拿下10勝的台啤雲豹，最近先後不敵中信特攻、新北國王，本季首度吞下2連敗，今晚作客新竹攻城獅目標止敗。

雲豹本季整合有成，除了洋將克羅馬穩定發揮，年輕的本土核心高錦瑋、林信寬等人也打出競爭力，成為球隊穩居龍頭關鍵。不過，他們前役對上國王，擋不住洋將杰倫和團隊外線，吞下2連敗，也開始出現破綻，陣中主控高錦瑋指出，球隊在開賽出現攻守慢熱的問題，得盡快修正。

攻城獅方面，一哥高國豪揮別家務事陰霾，上週六解禁歸隊，先是對夢想家拿下13分，對台北戰神獲得9分，助隊拿下1勝1負。談到自己狀況，他說：「對比賽的感覺漸入佳境，但不會特別在意個人數據，重要的還是球隊勝負。」

東超暫居A組第1

勇士今戰SK騎士

東亞超級聯賽方面，PLG富邦勇士今晚將在主場迎戰首爾SK騎士，目前勇士以2勝0負暫居A組第1，也是聯盟本季唯一不敗之師。不過，SK騎士來者不善，他們上週才剛擊敗上季B聯盟冠軍宇都宮皇者，戰績2勝1負排名分組第2，今天擊敗勇士就能登上分組龍頭。

官網點名，勇士洋將古德溫是重要的進攻發動機，他前兩場平均貢獻34.5分，目前在東超得分榜位居第2，他能否穩定發揮將是勝負關鍵。

