東超》勇士下半場鬆懈 壓不住南韓反撲火

2025/12/25 05:30

古德溫（右）拿下勇士最高26分。（記者陳志曲攝）古德溫（右）拿下勇士最高26分。（記者陳志曲攝）

攻守失序遭逆轉

富邦勇士不敵SK騎士反撲，周桂羽（中）繳出全隊本土最高14分。 （記者陳志曲攝）富邦勇士不敵SK騎士反撲，周桂羽（中）繳出全隊本土最高14分。 （記者陳志曲攝）

落居分組第2

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG富邦勇士昨在東亞超級聯賽迎戰首爾SK騎士，上半場最多取得12分領先，無奈下半場開局被對手打出13：2攻勢後氣勢翻轉，最終以79：88落敗，小組賽戰績2勝1負，落居分組第2。

本季重返東超的勇士，前兩戰先後擊敗B聯盟冠軍宇都宮皇者、香港東方，收下2連勝且登上A組龍頭。昨上半場也打得有聲有色，一度領先12分，但易籃後SK騎士亞洲外援托羅帝諾頻頻在外線開火，助隊逆轉戰局。

4人得分上雙

敗在團隊失誤多

勇士全隊4人得分上雙，古德溫貢獻全隊最高26分、5助攻，哥倫特17分，周桂羽則繳出本土最高14分。

勇士下半場攻守失序，總教練吳永仁認為，非常可惜沒能守住對方的亞洲外援，但球隊失誤太多也是問題，「本來希望可以把他們得分再降低一點，但我們下半場失誤有點多，打得有點單調。」

周桂羽認為，對南韓球隊防守不能有任何鬆懈，「給他們一點進攻的小火苗，他們就可以連續進球，就像我們下半場防守溝通沒做好，讓他們投籃命中率開始上升後就被逆轉。」

SK騎士31歲洋將沃尼繳出全隊最高25分，他在東超生涯累積得分超過300分，也是聯盟史上第一人。對於在東超的紀錄，沃尼認為，這驗證自己在這聯盟待很久，也證明SK騎士這支球隊有多大韌性，包含在KBL和東超都有很好表現，很開心成為300分的第一人。

SK騎士在A組以3勝1負登上分組第一，很有機會取得6強資格，沃尼說：「球隊過去在東超都拿下亞軍，若這次能重返6強決賽，希望可以繳出更好成績，把冠軍抱回家。」

