HBL》吳珮寧強心臟 永平連3年挺進8強

永平高中在外卡戰成功突圍，挺進女子組8強。 （高中體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕永平高中隊長吳珮寧昨於外卡驟死戰拚出22分、12籃板，尤其最後8秒關鍵2罰俱中力穩軍心，終以83：80驚險扳倒強敵普門中學，連續3年躋身HBL女子組8強，足讓全隊喜極而泣，帶著最棒的「耶誕禮物」揮別屏東體育館。

永平高中雖於12強預賽跌至外卡戰，首輪靠著吳珮寧最後2分鐘連得6分，戲劇性大逆轉新竹高商之後，團隊士氣谷底反彈，隔天面對以逸待勞的普門中學，4人得分雙位數，尤其身高175公分的吳珮寧再度挺身而出，先發上陣27分鐘，禁區內大殺四分，15投10中命中率達66.7%，不但火力全隊最旺，雙方決勝期拉鋸時，她又頂住壓力罰球建功，終讓永平再度突圍。

賽後球員們把教練陳佩欣拋到空中慶功，齊聲高喊：「關關難度關關過！8強我們來了！」簡直比奪冠還要開心，心中大石總算落地的陳佩欣笑回：「沒被丟那麼高過，耶誕夜可以好好慶祝。」

除了永平連闖2關突圍，改由張詩婕執掌兵符的金甌女中，也以52：39擊退南湖高中，搶搭8強末班車。

男子12強複賽，衛冕軍松山高中展現強大實力，隊長劉廷寬包辦12分、8籃板、3助攻，高一新星潘辰武替補貢獻13分、7籃板，89：54輕取三重商工，2連勝到手，教練葉韋喬表示，團隊整合還不錯，但接下來才是「真正開始」，「對手會越來越強，年輕學生球員想再拿冠軍，就要經得起各種考驗。」

