自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HBL》吳珮寧強心臟 永平連3年挺進8強

2025/12/25 05:30

永平高中在外卡戰成功突圍，挺進女子組8強。 （高中體總提供）永平高中在外卡戰成功突圍，挺進女子組8強。 （高中體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕永平高中隊長吳珮寧昨於外卡驟死戰拚出22分、12籃板，尤其最後8秒關鍵2罰俱中力穩軍心，終以83：80驚險扳倒強敵普門中學，連續3年躋身HBL女子組8強，足讓全隊喜極而泣，帶著最棒的「耶誕禮物」揮別屏東體育館。

永平高中雖於12強預賽跌至外卡戰，首輪靠著吳珮寧最後2分鐘連得6分，戲劇性大逆轉新竹高商之後，團隊士氣谷底反彈，隔天面對以逸待勞的普門中學，4人得分雙位數，尤其身高175公分的吳珮寧再度挺身而出，先發上陣27分鐘，禁區內大殺四分，15投10中命中率達66.7%，不但火力全隊最旺，雙方決勝期拉鋸時，她又頂住壓力罰球建功，終讓永平再度突圍。

賽後球員們把教練陳佩欣拋到空中慶功，齊聲高喊：「關關難度關關過！8強我們來了！」簡直比奪冠還要開心，心中大石總算落地的陳佩欣笑回：「沒被丟那麼高過，耶誕夜可以好好慶祝。」

除了永平連闖2關突圍，改由張詩婕執掌兵符的金甌女中，也以52：39擊退南湖高中，搶搭8強末班車。

男子12強複賽，衛冕軍松山高中展現強大實力，隊長劉廷寬包辦12分、8籃板、3助攻，高一新星潘辰武替補貢獻13分、7籃板，89：54輕取三重商工，2連勝到手，教練葉韋喬表示，團隊整合還不錯，但接下來才是「真正開始」，「對手會越來越強，年輕學生球員想再拿冠軍，就要經得起各種考驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中