無三不成禮 馬刺雷霆世仇養成中

馬刺本季吃定雷霆，溫班亞瑪（右）期待耶誕大戰取得3連勝。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺昨在主場迎戰衛冕軍雷霆，替補球員K.強森攻下全隊最高25分，新人王「城堡哥」卡瑟爾貢獻24分，率隊以130：110收下例行賽7連勝，成為本季唯一能從衛冕軍手上拿下2勝的隊伍，雷霆開季至今僅吞下4敗，馬刺儼然成為他們的剋星。

馬刺先前在NBA盃4強賽淘汰雷霆，昨再度交鋒，團隊命中率57%，除了強森、卡瑟爾，巴恩斯進帳20分，尤其末節斬獲43分奠定勝基。雷霆方面，當家一哥吉爾吉斯亞力山大狂砍33分、8助攻，但獨木難撐大局。

馬刺從雷霆手中拿下2連勝，被認為可能成為「世仇」，兩隊明天要在耶誕大戰再度碰頭。昨摘下12分、5籃板的溫班亞瑪認為，宿敵或世仇的形成應是長時間累積而成，「我不是說未來我們不會成為世仇，我也希望這很快發生，現在確實越來越接近，尤其在耶誕大戰，雷霆肯定會更認真，我們也會做好準備。」

另一戰，太陽在主場迎戰湖人，布魯克斯僅打了24分鐘就包辦25分，加上布克貢獻21分，率隊以132：108賞給湖人本季首次連敗。NBA今天休兵，耶誕大戰明天凌晨登場，由騎士和尼克打頭陣，人氣球隊勇士則要碰上獨行俠，湖人要對決杜蘭特領軍的火箭。

