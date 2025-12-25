自由電子報
體育 即時新聞

精英獎》陳傑憲奪最大獎 榮耀歸全體運動員

2025/12/25 05:30

最佳運動精神獎周天成（記者王藝菘攝）最佳運動精神獎周天成（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣、林宥辰／台北報導〕114年體育運動精英獎頒獎典禮昨登場，去年勇奪世界12強冠軍的台灣隊一舉囊括特別獎、最佳教練獎及最佳男運動員獎，成為最大贏家。

最佳運動團隊獎台灣女子拔河隊（記者王藝菘攝）最佳運動團隊獎台灣女子拔河隊（記者王藝菘攝）

榮膺最佳男運動員

棒球12強台灣隊是精英獎最大贏家，曾豪駒（左）與陳傑憲分別榮獲最佳教練與最佳男運動員。（記者王藝菘攝）棒球12強台灣隊是精英獎最大贏家，曾豪駒（左）與陳傑憲分別榮獲最佳教練與最佳男運動員。（記者王藝菘攝）

「台灣隊長」陳傑憲成為張誌家、王建民，陽岱鋼後，第4位抱走最佳男運動員的棒球選手，他一上台就先向其他入圍者說抱歉，「因為你們都是一個人，但我有隊友，我的力量比較大，今天來到這裡感觸很深，看到這麼多頂尖運動員為了台灣努力，覺得運動員很偉大。」

最佳新秀運動員獎江靜緣（記者王藝菘攝）最佳新秀運動員獎江靜緣（記者王藝菘攝）

台灣隊總教練曾豪駒獲得最佳教練獎，他強調所有榮耀從來不是一個人完成，是整個教練團共同努力的結果，「希望未來能繼續讓全世界看到台灣。」

精英獎名單精英獎名單

周天成運動精神獲肯定

今年勇奪生涯第3面世錦賽金牌的拳擊名將黃筱雯獲得最佳女運動員肯定，她因移地訓練由叔叔代領獎項；35歲的羽球一哥周天成則獲頒最佳運動精神獎，他坦言沒想到能獲獎，他認為最能代表自己的精神是「永不放棄」，期許以衝擊者的心態挑戰年輕好手。

在成都世界運動會締造6連霸的女子拔河隊擊敗12強代表隊、德國世大運桌球男團金牌等勁敵，獲得最佳運動團體獎；今年兩度打破女子鉛球全國紀錄的江靜緣摘下最佳新秀運動員獎，她希望能持續突破，再寫生涯新猷。終身成就獎則頒給深耕體育教育與排球運動近50年的已故排球教練蔡崇濱。

