自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台鋼找王維中 共商2027年大計

2025/12/25 05:30

統一網羅江少慶，設下明年至少先發10場目標，期待後年可恢復昔日王牌身手。（資料照）統一網羅江少慶，設下明年至少先發10場目標，期待後年可恢復昔日王牌身手。（資料照）

中職後年醞釀加場

台鋼期待王維中能重拾單季百局身手。（資料照、台鋼提供）台鋼期待王維中能重拾單季百局身手。（資料照、台鋼提供）

各隊土投深度決勝

〔記者龔乃玠／新聞分析〕台鋼雄鷹昨天跟王維中達成共識，統一獅和味全龍則分別找來江少慶、曾仁和，過往有先發實績的本土投手在今年季後詢問度高，不只是為了明年球季備戰，後年中職有可能做出例行賽「加場」的大轉變。一旦場次增加，本土先發的深度會越來越重要，台鋼找來王維中正是未雨綢繆，並非只看1個球季。

中職今年360場例行賽締造373萬4229人進場的空前紀錄，每場平均進場觀眾突破1萬人，票房熱潮足以讓各隊去開發平日場次，早在7月初領隊會議上就有球團提案2027年起增加場次。目前中職每隊單季打120場，未來希望逐步能跟上日職的143場、韓職的144場。

一旦後年要延長戰線，洋將的登錄制度和數量又不變，決勝關鍵就看各隊土投戰力，除了厚植人力庫，對於健康又具經驗的本土先發更視為至寶，永不嫌多。台鋼和統一球團即使略有風險，仍不惜砸重金找來王維中、江少慶加入，無非希望能為年輕先發投手爭取更多養成時間，避免戰績壓力迫使球隊提早將剛進職棒沒多久的新兵推上前線，增加揠苗助長的後果。

王維中去年球速下滑，影響壓制力，但生涯過去5季只有他和古林睿煬、江承諺、鄭凱文、陳仕朋、黃子鵬能投出至少2次單季百局。即便王維中常被詬病續航力不佳，生涯從未投到8局過，但健康的他能吃百局，在中職就有其稀有性，特別是後年的例行賽場數增加，中職對「工作馬」的需求會越來越高。

獅鷹重金找旅美幫

為養成新生代搶時間

台鋼領隊劉東洋就坦言，「如果未來中職例行賽增加場次，投手的深度會很重要。」因此台鋼在休季重金網羅有「龍兄虎弟」之稱的王維中和黃子鵬，絕對不是只有在明年要拚進隊史首次季後賽，而是已將眼光放在未來例行賽可能加場的戰場，對這支成立僅3年的幼齒球隊來說，比其他球隊都更需要資深的先發投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中