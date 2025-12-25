台鋼找王維中 共商2027年大計

統一網羅江少慶，設下明年至少先發10場目標，期待後年可恢復昔日王牌身手。（資料照）

中職後年醞釀加場

台鋼期待王維中能重拾單季百局身手。（資料照、台鋼提供）

各隊土投深度決勝

〔記者龔乃玠／新聞分析〕台鋼雄鷹昨天跟王維中達成共識，統一獅和味全龍則分別找來江少慶、曾仁和，過往有先發實績的本土投手在今年季後詢問度高，不只是為了明年球季備戰，後年中職有可能做出例行賽「加場」的大轉變。一旦場次增加，本土先發的深度會越來越重要，台鋼找來王維中正是未雨綢繆，並非只看1個球季。

中職今年360場例行賽締造373萬4229人進場的空前紀錄，每場平均進場觀眾突破1萬人，票房熱潮足以讓各隊去開發平日場次，早在7月初領隊會議上就有球團提案2027年起增加場次。目前中職每隊單季打120場，未來希望逐步能跟上日職的143場、韓職的144場。

一旦後年要延長戰線，洋將的登錄制度和數量又不變，決勝關鍵就看各隊土投戰力，除了厚植人力庫，對於健康又具經驗的本土先發更視為至寶，永不嫌多。台鋼和統一球團即使略有風險，仍不惜砸重金找來王維中、江少慶加入，無非希望能為年輕先發投手爭取更多養成時間，避免戰績壓力迫使球隊提早將剛進職棒沒多久的新兵推上前線，增加揠苗助長的後果。

王維中去年球速下滑，影響壓制力，但生涯過去5季只有他和古林睿煬、江承諺、鄭凱文、陳仕朋、黃子鵬能投出至少2次單季百局。即便王維中常被詬病續航力不佳，生涯從未投到8局過，但健康的他能吃百局，在中職就有其稀有性，特別是後年的例行賽場數增加，中職對「工作馬」的需求會越來越高。

獅鷹重金找旅美幫

為養成新生代搶時間

台鋼領隊劉東洋就坦言，「如果未來中職例行賽增加場次，投手的深度會很重要。」因此台鋼在休季重金網羅有「龍兄虎弟」之稱的王維中和黃子鵬，絕對不是只有在明年要拚進隊史首次季後賽，而是已將眼光放在未來例行賽可能加場的戰場，對這支成立僅3年的幼齒球隊來說，比其他球隊都更需要資深的先發投手。

