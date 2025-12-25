台鋼先發人選 王維中月薪約60萬

王維中加入台鋼，將讓陳柏清（左）先發或後援的調度更有彈性。（資料照）

〔記者龔乃玠、羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹昨天宣布和33歲左投王維中達成加盟共識，將披上62號，據悉月薪約60萬，而他將於1月春訓投入球隊訓練，可望以先發投手的角色調整。

台鋼期待王維中能重拾單季百局身手。（台鋼提供）

60人名單出爐前

即向味全提議交易

台鋼雄鷹對王維中極度渴望，並非從戰力外市場才開始追逐他，據悉在60人名單出爐前就曾提過交易的可能性，雖然最終沒有成功，但王維中被放在名單外後依舊展開熱烈的追求，開出比富邦悍將更好的條件，最終順利搶下「龍王」。

談到王維中的具體定位，台鋼領隊劉東洋表示，必須要等洪總在春訓後的安排，但這次的補強主要是想替年輕先發投手爭取時間，「像黃子豪、王柏傑、邱立璿和林建宏，甚至是狀元郎韋宏亮未來也不排除轉先發，他們都需要時間來成長。」王維中加入台鋼，更將讓12強國手陳柏清明年定位先發或後援更有彈性。

台鋼總教練洪一中則說，王維中的加入，對球隊一定有幫助，期待他可以擔任先發投手。「春訓再看啦，不只是技術，身體狀況也要拉上來，投先發要想辦法吃個5、6局。」

台鋼補進黃子鵬和王維中，先發輪值戰力大升級，洪總認為，黃子鵬的體力和續航力不用擔心，王維中球技沒什麼太大問題，關鍵是體力，看訓練方式是不是要再調整一下，春訓會觀察他適不適合先發。

王維中來到台鋼，和哥哥王躍霖合體，洪總帶過王躍霖多年，對他了解很深，洪總說:「躍霖自主性和自我要求高，現在他弟弟來到這邊，希望躍霖能把弟弟拉起來，有好的化學效應。」王維中將跟王躍霖繼2023球季之後再度同隊奮戰，過去2人在職棒同隊（味全龍）的唯一球季曾拿下總冠軍。

王維中表示：「感謝台鋼球團的青睞，很高興能夠加入這個大家庭，同時我也想謝謝味全球團這幾年的照顧與球迷們的支持。」

