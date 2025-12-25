「台灣尚勇！」中信盃日本隊先禮後兵

中信盃台日高中對抗賽今開打，九州聯隊、北海道聯隊來台踢館。（記者陳志曲攝）

台日高中對抗賽今開打

〔記者羅志朋／新北報導〕由中國信託商業銀行冠名贊助的「中信盃台日高中棒球對抗賽」，邀請日本28所學校組成北海道聯隊、九州聯隊來台，對決今年黑豹旗冠、亞軍球隊平鎮高中、羅東高工，今起一連3天在新莊球場熱戰，皆免費入場，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將派出16位女孩到場熱血應援。

這屆賽事九州、北海道聯隊好手來自多所日本棒球名校，例如今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學、道奇球星山本由伸母校都城高校、曾締造夏季甲子園二連霸的駒大苫小牧；平鎮與羅工陣容同樣堅強，共7位球員入選今年U15、U18台灣隊。今天下午2點羅工對北海道聯隊，晚上6點半平鎮對九州聯隊，日本代表隊可選擇用鋁棒或木棒應戰，台灣代表隊一律打木棒，台、日代表隊各自使用慣用的比賽用球。

中信銀冠名贊助

傳遞永不放棄價值

中信金控董事會秘書長高人傑表示，棒協理事長辜仲諒曾分享，父親辜濓松常看到甲子園選手用生命在打球的態度而感動落淚，球場上除了勝負之外，堅持到底、永不放棄是最動人的價值，這也是中國信託長期支持棒球運動，希望能傳遞的精神。

北海道聯隊隊長小野悠真在記者會上用台語高呼，「台灣尚讚！」接著，隊友島田爽介也用台語高喊，「台灣尚勇！」全場笑翻。

島田爽介說，冬天北海道不太可能練習比賽，要把狀況調整到位非常困難，既然有機會來台比賽，就要讓台灣選手見識到他們的厲害，「3場比賽都要贏！」平鎮邱文佑不甘示弱，「我們不會輸給兩支日本球隊。」

