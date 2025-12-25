自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「台灣尚勇！」中信盃日本隊先禮後兵

2025/12/25 05:30

中信盃台日高中對抗賽今開打，九州聯隊、北海道聯隊來台踢館。（記者陳志曲攝）中信盃台日高中對抗賽今開打，九州聯隊、北海道聯隊來台踢館。（記者陳志曲攝）

台日高中對抗賽今開打

〔記者羅志朋／新北報導〕由中國信託商業銀行冠名贊助的「中信盃台日高中棒球對抗賽」，邀請日本28所學校組成北海道聯隊、九州聯隊來台，對決今年黑豹旗冠、亞軍球隊平鎮高中、羅東高工，今起一連3天在新莊球場熱戰，皆免費入場，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將派出16位女孩到場熱血應援。

這屆賽事九州、北海道聯隊好手來自多所日本棒球名校，例如今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學、道奇球星山本由伸母校都城高校、曾締造夏季甲子園二連霸的駒大苫小牧；平鎮與羅工陣容同樣堅強，共7位球員入選今年U15、U18台灣隊。今天下午2點羅工對北海道聯隊，晚上6點半平鎮對九州聯隊，日本代表隊可選擇用鋁棒或木棒應戰，台灣代表隊一律打木棒，台、日代表隊各自使用慣用的比賽用球。

中信銀冠名贊助

傳遞永不放棄價值

中信金控董事會秘書長高人傑表示，棒協理事長辜仲諒曾分享，父親辜濓松常看到甲子園選手用生命在打球的態度而感動落淚，球場上除了勝負之外，堅持到底、永不放棄是最動人的價值，這也是中國信託長期支持棒球運動，希望能傳遞的精神。

北海道聯隊隊長小野悠真在記者會上用台語高呼，「台灣尚讚！」接著，隊友島田爽介也用台語高喊，「台灣尚勇！」全場笑翻。

島田爽介說，冬天北海道不太可能練習比賽，要把狀況調整到位非常困難，既然有機會來台比賽，就要讓台灣選手見識到他們的厲害，「3場比賽都要贏！」平鎮邱文佑不甘示弱，「我們不會輸給兩支日本球隊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中