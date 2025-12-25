曾總掌握費仔動態 打台灣隊意願強烈

費爾柴德（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕12強、經典賽台灣隊總教練曾豪駒，和台灣隊長陳傑憲，昨連袂參加114年體育運動精英獎頒獎典禮，兩人分別拿下最佳總教練、最佳男運動員，為國征戰得到畢生榮耀肯定。

加盟守護者

獲邀參加大聯盟春訓

曾豪駒緊接著更重大責任則是率隊繼續征戰明年3月經典賽，他透露台美混血外野手、「費仔」費爾柴德和守護者隊剛簽下附帶大聯盟春訓邀約的小聯盟約，必須透過春訓表現來卡位球隊一席之地。曾豪駒說：「有得知他再次受邀春訓，很替他高興。目前聽到的消息是，他對經典賽參賽意願仍然強烈。」

請繼續往下閱讀...

至於旅日台將，火腿隊日前已對陣中古林睿煬、孫易磊的參賽，初步表達正面回應。曾豪駒說：「像安可（西武）跟若熙（軟銀）都剛簽約，球團規劃上會希望是先看看他們春訓狀況，我們有協調報到時間。過幾天應會有好消息。」

曾豪駒回任樂天桃猿一軍總教練，明年台灣隊集訓和職棒隊春訓同時進行，曾總對此表示：「交接設定規劃都按照流程，也與董事長協商過，球團希望我不要有後顧之憂，也會全力支持。」

拿下12強大會MVP的陳傑憲昨換上一身皮衣勁裝，上台獲頒最佳男運動員。被問及身體近況跟經典賽，陳傑憲說：「目前身體狀況都在規劃上，期許強度拉上來，為球隊盡一份心力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法