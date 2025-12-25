自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾總掌握費仔動態 打台灣隊意願強烈

2025/12/25 05:30

費爾柴德（資料照）費爾柴德（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕12強、經典賽台灣隊總教練曾豪駒，和台灣隊長陳傑憲，昨連袂參加114年體育運動精英獎頒獎典禮，兩人分別拿下最佳總教練、最佳男運動員，為國征戰得到畢生榮耀肯定。

加盟守護者

獲邀參加大聯盟春訓

曾豪駒緊接著更重大責任則是率隊繼續征戰明年3月經典賽，他透露台美混血外野手、「費仔」費爾柴德和守護者隊剛簽下附帶大聯盟春訓邀約的小聯盟約，必須透過春訓表現來卡位球隊一席之地。曾豪駒說：「有得知他再次受邀春訓，很替他高興。目前聽到的消息是，他對經典賽參賽意願仍然強烈。」

至於旅日台將，火腿隊日前已對陣中古林睿煬、孫易磊的參賽，初步表達正面回應。曾豪駒說：「像安可（西武）跟若熙（軟銀）都剛簽約，球團規劃上會希望是先看看他們春訓狀況，我們有協調報到時間。過幾天應會有好消息。」

曾豪駒回任樂天桃猿一軍總教練，明年台灣隊集訓和職棒隊春訓同時進行，曾總對此表示：「交接設定規劃都按照流程，也與董事長協商過，球團希望我不要有後顧之憂，也會全力支持。」

拿下12強大會MVP的陳傑憲昨換上一身皮衣勁裝，上台獲頒最佳男運動員。被問及身體近況跟經典賽，陳傑憲說：「目前身體狀況都在規劃上，期許強度拉上來，為球隊盡一份心力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中