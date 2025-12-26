HBL》東泰拆耶誕禮物 紀伍柏俊抄截大三元

松山劉廷寬締造生涯新高32分。（高中體總提供）

繼2014年賴廷恩 史上第2人達陣

東泰高中紀伍柏俊（右）完成HBL史上第2次「抄截大三元」。

（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕第4節已準備下場休息的東泰高中高二後衛紀伍柏俊，昨在教練團安排下續留在場上，他不負眾望再完成1次抄截，成為繼2014年賴廷恩後，HBL男子甲級史上第2位完成「抄截大三元」的球員，東泰最終以109：54大勝高苑工商，距離晉級本屆8強就只差1勝。

東泰本屆沒有一哥球員壓陣，教練高丁國柱更希望團隊「全員皆兵」，昨就換紀伍柏俊挺身而出，他在第3節火力全開，連續得分進帳，並完成多次抄截，率隊擴大領先，此仗場上正負值＋59，相當驚人。

全員輪流當一哥 紀伍正負值+59

紀伍柏俊3節打完就取得9抄截，眼見有完成大三元的機會，教練團就繼續讓紀伍柏俊在場上努力，最終他繳出25分、13籃板和10抄截，為自己的HBL生涯留下光榮時刻。

紀伍柏俊表示，這是生涯首度大三元，抄截當然也是生涯新高，「感謝教練平時都訓練我們如何預判球線，讓我們防守能力都有成長，但很意外能完成大三元。」高丁國柱大讚紀伍柏俊打球聰明，不過目前身材還是略顯單薄，未來會持續增加重量訓練，提升他在場上的競爭力。

東泰在複賽進帳3連勝，與南湖高中皆為A組的不敗球隊，而東泰、南湖今天將一較高低，贏家就能確定前進明年2月登場的8強賽。

B組方面，衛冕軍松山高中的劉廷寬昨砍32分，締造生涯新高，射手任語璿單場8顆三分球，也寫下個人新猷31分，松山以129：83轟垮彰縣成功高中，進帳3連勝，提前晉級8強，今天則要對決東山高中。

