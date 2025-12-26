自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HBL》東泰拆耶誕禮物 紀伍柏俊抄截大三元

2025/12/26 05:30

松山劉廷寬締造生涯新高32分。（高中體總提供）松山劉廷寬締造生涯新高32分。（高中體總提供）

繼2014年賴廷恩 史上第2人達陣

HBL》東泰拆耶誕禮物 紀伍柏俊抄截大三元東泰高中紀伍柏俊（右）完成HBL史上第2次「抄截大三元」。
（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕第4節已準備下場休息的東泰高中高二後衛紀伍柏俊，昨在教練團安排下續留在場上，他不負眾望再完成1次抄截，成為繼2014年賴廷恩後，HBL男子甲級史上第2位完成「抄截大三元」的球員，東泰最終以109：54大勝高苑工商，距離晉級本屆8強就只差1勝。

東泰本屆沒有一哥球員壓陣，教練高丁國柱更希望團隊「全員皆兵」，昨就換紀伍柏俊挺身而出，他在第3節火力全開，連續得分進帳，並完成多次抄截，率隊擴大領先，此仗場上正負值＋59，相當驚人。

全員輪流當一哥 紀伍正負值+59

紀伍柏俊3節打完就取得9抄截，眼見有完成大三元的機會，教練團就繼續讓紀伍柏俊在場上努力，最終他繳出25分、13籃板和10抄截，為自己的HBL生涯留下光榮時刻。

紀伍柏俊表示，這是生涯首度大三元，抄截當然也是生涯新高，「感謝教練平時都訓練我們如何預判球線，讓我們防守能力都有成長，但很意外能完成大三元。」高丁國柱大讚紀伍柏俊打球聰明，不過目前身材還是略顯單薄，未來會持續增加重量訓練，提升他在場上的競爭力。

東泰在複賽進帳3連勝，與南湖高中皆為A組的不敗球隊，而東泰、南湖今天將一較高低，贏家就能確定前進明年2月登場的8強賽。

B組方面，衛冕軍松山高中的劉廷寬昨砍32分，締造生涯新高，射手任語璿單場8顆三分球，也寫下個人新猷31分，松山以129：83轟垮彰縣成功高中，進帳3連勝，提前晉級8強，今天則要對決東山高中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中