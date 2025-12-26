TPBL》劉丞勳新秀考績掄元 戰神菜鳥大亮點

攻城獅劉丞勳（左）是年度新人王大熱門。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL經過三分之一賽季，7隊新秀境遇各不相同，新竹攻城獅狀元劉丞勳進入職業首年即獲得總教練威森信任，獲得不少上場時間，也成為年度新人王最熱門的人選，而戰神20歲菜鳥謝銘駿「越級打怪」表現超齡，也被球評點名為本屆至今最超乎預期的新人。

TPBL本季新秀場均表現

狀元郎獲信任 上場時間獅本土第3多

戰神謝銘駿本季平均上場時間在新秀中排第2。（資料照）

劉丞勳頂著UBA公開男一級歷史得分王光環踏入職業賽場，出賽13場是目前唯一全勤的菜鳥，平均上場時間25分36秒居新秀之冠，場均貢獻8.2分、3.6籃板、1.7助攻。

劉丞勳平均上場時間在攻城獅本土球員中僅次主力後衛高國豪、曾柏喻，新人能獲得主帥如此信任並不常見，總經理張樹人指出，「其實除了威森信任他以外，是他把自己準備得很好，他在板凳席隨時做好準備，他私下都是早上五點就去投籃訓練，生活只有籃球，幾乎沒有什麼娛樂。」

對於狀元郎本季至今的表現，球評林冠綸給予「中規中矩」的評價，指出劉丞勳是目前上場時間最穩定的新秀，算是發揮應有的水準，外線命中率還有進步空間。劉丞勳三分球命中率32.7%，場均投進1.4顆三分球。

若劉丞勳持續穩定發揮，將會是TPBL第二季新人王呼聲最高的人選，至於是否還有其他有力競爭者，林冠綸點名戰神菜鳥謝銘駿，「以開季到現在的表現滿令人驚豔的，雖然球技尚未成熟，但已算是超齡演出，季前沒有想到他會有這樣的表現。」

謝銘駿夠穩定 場均23分鐘超齡演出

畢業自光復高中的謝銘駿旅美一年後決定跳過UBA舞台直接投入職籃，目前平均上場23分鐘在新秀中僅次劉丞勳，場均攻下5.8分、2.2籃板，外線命中率33.3%。

