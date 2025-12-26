自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

職籃新手苦等舞台 不如先去SBL磨練

2025/12/26 05:30

林冠綸（中）認為年輕球員必須認清自己的能力與等級。（資料照）林冠綸（中）認為年輕球員必須認清自己的能力與等級。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職籃兩聯盟目前雖有11支球隊，仍有不少本土年輕好手苦無上場機會，球評林冠綸就直言，年輕球員應該先到SBL磨練，打出身價後再投身職籃。

國王後衛李愷諺近日作客隊友林書緯的節目時表示，常建議年輕隊友有機會的話可以到SBL磨練，他說得直白，表示SBL只有7隊的時候競爭激烈，「我當時跟現在進來的菜鳥比能力可能好一些，但我以前都打不到球了，你們怎麼覺得現在一來職業聯賽就打得到球？」一席話讓不少球迷直呼中肯。

林冠綸分享過來人經驗

林冠綸球員時期在SBL度過，後來曾經擔任新竹攻城獅主帥，目前則是SBL基隆黑鳶隊總經理，他同樣認為，在職籃沒有上場空間的球員應該到SBL磨練，「球員需要的就是舞台，現在年輕球員把自己的身價看得太高，覺得一定要進到職業球團，但不知不覺就抹煞自己的籃球人生。」

直言年輕選手 迷信職業光環

林冠綸認為，球員應該認清自己的能力，如果像攻城獅狀元劉丞勳這種等級的球員，直接挑戰職業舞台沒有問題，但以現狀而言，每年應該只有2至3個球員屬於這種等級，他直言，現在的年輕球員多半是為了光環而選擇投入職業，但應該先累積自己的身價，「要認清楚自己的能力與等級，在職業隊若只是負責陪練球，心態不好受、能力也不會進步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中