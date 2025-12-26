職籃新手苦等舞台 不如先去SBL磨練

林冠綸（中）認為年輕球員必須認清自己的能力與等級。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職籃兩聯盟目前雖有11支球隊，仍有不少本土年輕好手苦無上場機會，球評林冠綸就直言，年輕球員應該先到SBL磨練，打出身價後再投身職籃。

國王後衛李愷諺近日作客隊友林書緯的節目時表示，常建議年輕隊友有機會的話可以到SBL磨練，他說得直白，表示SBL只有7隊的時候競爭激烈，「我當時跟現在進來的菜鳥比能力可能好一些，但我以前都打不到球了，你們怎麼覺得現在一來職業聯賽就打得到球？」一席話讓不少球迷直呼中肯。

林冠綸分享過來人經驗

林冠綸球員時期在SBL度過，後來曾經擔任新竹攻城獅主帥，目前則是SBL基隆黑鳶隊總經理，他同樣認為，在職籃沒有上場空間的球員應該到SBL磨練，「球員需要的就是舞台，現在年輕球員把自己的身價看得太高，覺得一定要進到職業球團，但不知不覺就抹煞自己的籃球人生。」

直言年輕選手 迷信職業光環

林冠綸認為，球員應該認清自己的能力，如果像攻城獅狀元劉丞勳這種等級的球員，直接挑戰職業舞台沒有問題，但以現狀而言，每年應該只有2至3個球員屬於這種等級，他直言，現在的年輕球員多半是為了光環而選擇投入職業，但應該先累積自己的身價，「要認清楚自己的能力與等級，在職業隊若只是負責陪練球，心態不好受、能力也不會進步。」

