若熙資金200萬美元 軟銀味全賓主盡歡

軟銀鷹首席棒球主管城島健司（右起）與總教練小久保裕紀，昨向老闆孫正義報告球季成果，並提到網羅徐若熙。（取自軟銀官網）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日職豪門軟銀鷹今上午為徐若熙舉辦加盟記者會，球團首席棒球主管（CBO）城島健司將帶隊來台，為龍之子披上象徵王牌的18號球衣，味全龍球團則可望進帳約200萬美元（約6288萬台幣）的入札金，明年龍隊要重返季後賽舞台，「若熙資金」的運用備受關注。

徐若熙加盟日職豪門軟銀鷹，將為味全龍賺進約200萬美元入札金。（資料照）

今加盟記者會

披軟銀18號球衣

統一獅去年向日本火腿輸出古林睿煬，賺進推估約100萬美元（約台幣3270萬）的入札金，當時統一領隊蘇泰安就明言，「古林資金」要用在「球隊戰力補強」，今年初重金找來2位實績左投梅賽斯和蒙德茲，助隊奪下上半季冠軍，「古林資金」助攻成功。

請繼續往下閱讀...

龍進帳入札金

放手補強洋將

徐若熙在2019年加入龍隊，6年多薪資加上490萬簽約金，總和約2000萬左右，如今他可望為龍隊進帳比古林多2倍的入札金，2023年更貢獻台灣大賽MVP，讓龍隊這筆投資獲得豐碩回報，而「若熙資金」勢必對戰力補強有幫助，球團本月就率先搞定鋼龍和伍鐸，更傳出要角逐今年為樂天桃猿奪冠的王牌左投魔神樂，洋將補強已是休季的最大重點。

城島健司今上午領軍球團GM三笠衫彥、國際部長松本裕一來台北，昨天他才在東京都內的軟銀本社，向老闆孫正義報告今年達成相隔5年日本一的成果，更主動提到休季補強以推估3年1000萬美元（約3.1億台幣）網羅的徐若熙，藏不住今特地登台舉辦加盟記者會的興奮之情。

軟銀投資龍之子

看好連本帶利回收

城島健司表示，徐若熙是既年輕又有魅力的投手，現在就可以直接成為軟銀強力輪值的其中一員，「雖然現階段已是一位好投手，但我認為他還有很多成長空間，透過球團最先進的設備和技術持續鍛鍊，相信會變成更不可限量的大投手。」

軟銀網羅徐若熙，跟日本火腿互不退讓的氛圍越來越強烈，近年從近藤健介、上澤直之、有原航平爭到徐若熙，已形成宿敵氛圍，預料明年將激烈競爭太平洋聯盟冠軍，徐若熙也有機會跟古林睿煬上演「台灣內戰」。

軟銀砸下創台灣棒球史最高紀錄的入札金，先不論票房、商品、台灣人氣等週邊效應產生的附加價值，若徐若熙3年合約能繳出好成績，投資龍之子絕對會連本帶利加倍回收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法