體育 即時新聞

入札金數一數二 歐力士、火腿有球場大金主

2025/12/26 05:30

山本由伸入札金5062.5萬美元。（資料照）山本由伸入札金5062.5萬美元。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕近年日本職棒選手旅美風潮達到最高峰，連同近期簽約白襪的村上宗隆，入札制度實施27年期間已有31個成功案例，輸出達比修有、大谷翔平的日本火腿，光是入札金總收入就高達7294萬9661美元（約22.9億台幣），而不少球團會把入札金用來升級球場設備，讓球迷和球員共享成果。

大谷翔平（左）2017年加盟天使，入札金2000萬美元。 （資料照）大谷翔平（左）2017年加盟天使，入札金2000萬美元。 （資料照）

歐力士賺入札金

24.8億高居第一

過去日本火腿輸出達比修有、大谷翔平、有原航平和上沢直之，包括達比修破天荒的5170萬3411美元，以及大谷的2000萬美元，原是日職賺進最多入札金的隊伍，卻在2023年被歐力士超車，當年他們送走山本由伸賺進5062萬5000美元的入札金，連同鈴木一朗和吉田正尚，以7912萬5000美元（約24.8億台幣）獨居日職12隊第一名。

而歐力士賺進山本由伸的天價入札金，球團社長湊通夫就透露，這筆錢讓球團2017年在大阪市舞洲建設二軍基地投資的60億日圓短期內回收，未來也會把錢用在更新球場設施造福球迷，並投注振興棒球計畫。

在日職，選手的入札金也有可能拯救球團的財報，像日本火腿在2017年受海外事業績效不佳、人事成本上漲的影響，原本預估數字不會太好看，卻因為大谷的入札金，反而讓財報中的純利益創下新高，「大谷資金」也被外界視為新球場「Es Con」的部分建設經費之一，說明職業球隊在農場把球員養好送出國也很有賺頭。

