中信盃》新垣有絃鋒頭健 平鎮壓氣焰

蔡辰瀧先發5局失1分非責失，是平鎮陣中最穩定的投手。（記者陳志曲攝）

沖繩尚學王牌

九州聯隊新垣有絃先發2.2局，被敲5安失2分無關勝敗。（記者陳志曲攝）

台灣粉絲不少

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃台日高中棒球對抗賽昨開打，平鎮高中雖然與九州聯隊2：2握手言和，不過平鎮打線狙擊甲子園新星新垣有絃，讓他先發只投2.2局就退場，另一戰北海道聯隊以5：0完封勝羅東高工。

新垣有絃是今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌投手，前天剛下飛機就有不少球迷要簽名，讓他大感意外，昨對台灣青棒王者平鎮先發，用56球投2.2局被敲5安失2分無關勝敗，平鎮高三右投蔡辰瀧先發5局失1分非責失，表現力壓新垣有絃，平鎮教頭吳柏宏盛讚，蔡辰瀧是陣中最穩定的投手。

平鎮一向以守備穩健見長，沒想到前3局就出現3次失誤，4局上游擊手邱聖安和右外野手劉桓宇先後失誤，九州聯隊兵不血刃進帳1分，也讓平鎮無緣獲勝。吳柏宏認為，天雨、較少在夜間比賽加上對方腳程很快，間接造成團隊3次失誤，不過劉桓宇接球失誤難度不高，專注力應該要再更好一點。

辜仲諒出訪沙國

展現台棒影響力

平鎮大戰九州聯隊賽前舉行開幕典禮，剛從沙烏地阿拉伯返台的棒協理事長辜仲諒，因重感冒不克出席，由棒協常務理事高人傑代表出席致詞。

辜仲諒身兼世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，與亞洲棒球總會（BFA）會長，他指出，沙烏地阿拉伯以培育棒球選手與教練、成立職業球隊、建構職業聯盟體系為主要目標，期待以台灣在世界棒壇的地位，協助沙烏地阿拉伯訓練各級棒球選手，沙烏地阿拉伯希望未來能參加更多國際棒球賽事，與WBSC擴大棒球運動普及的目標不謀而合，期待棒球運動成為亞洲乃至於全球彼此理解、交流的重要平台。

