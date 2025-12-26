自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中信盃》新垣有絃鋒頭健 平鎮壓氣焰

2025/12/26 05:30

蔡辰瀧先發5局失1分非責失，是平鎮陣中最穩定的投手。（記者陳志曲攝）蔡辰瀧先發5局失1分非責失，是平鎮陣中最穩定的投手。（記者陳志曲攝）

沖繩尚學王牌

九州聯隊新垣有絃先發2.2局，被敲5安失2分無關勝敗。（記者陳志曲攝）九州聯隊新垣有絃先發2.2局，被敲5安失2分無關勝敗。（記者陳志曲攝）

台灣粉絲不少

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃台日高中棒球對抗賽昨開打，平鎮高中雖然與九州聯隊2：2握手言和，不過平鎮打線狙擊甲子園新星新垣有絃，讓他先發只投2.2局就退場，另一戰北海道聯隊以5：0完封勝羅東高工。

新垣有絃是今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌投手，前天剛下飛機就有不少球迷要簽名，讓他大感意外，昨對台灣青棒王者平鎮先發，用56球投2.2局被敲5安失2分無關勝敗，平鎮高三右投蔡辰瀧先發5局失1分非責失，表現力壓新垣有絃，平鎮教頭吳柏宏盛讚，蔡辰瀧是陣中最穩定的投手。

平鎮一向以守備穩健見長，沒想到前3局就出現3次失誤，4局上游擊手邱聖安和右外野手劉桓宇先後失誤，九州聯隊兵不血刃進帳1分，也讓平鎮無緣獲勝。吳柏宏認為，天雨、較少在夜間比賽加上對方腳程很快，間接造成團隊3次失誤，不過劉桓宇接球失誤難度不高，專注力應該要再更好一點。

辜仲諒出訪沙國

展現台棒影響力

平鎮大戰九州聯隊賽前舉行開幕典禮，剛從沙烏地阿拉伯返台的棒協理事長辜仲諒，因重感冒不克出席，由棒協常務理事高人傑代表出席致詞。

辜仲諒身兼世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，與亞洲棒球總會（BFA）會長，他指出，沙烏地阿拉伯以培育棒球選手與教練、成立職業球隊、建構職業聯盟體系為主要目標，期待以台灣在世界棒壇的地位，協助沙烏地阿拉伯訓練各級棒球選手，沙烏地阿拉伯希望未來能參加更多國際棒球賽事，與WBSC擴大棒球運動普及的目標不謀而合，期待棒球運動成為亞洲乃至於全球彼此理解、交流的重要平台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中