日本高校改打7局? 「會少了感動場面」

日本高野連倡議7局制，北海道總教練森本琢朗（左）認為若改制能減輕選手身體負擔。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕為了與國際賽接軌，台灣青棒比賽導入7局制多年，日本高中賽事仍採9局制，只是日本高校野球連盟（簡稱高野連）倡議改成7局制，引發球界反彈，日前率隊來台打冬盟的日本社會人國家隊監督川口朋保就表明反對立場。

高野連提案2028年實施

川口指出，U18國際賽採7局制，如果都打7局問題不大，但尷尬的是有些比賽打7局、有些打9局，沒有統一標準，「棒球是9局的比賽，高校選手接近職棒水準，為了銜接職棒，還是打9局比較好。」

川口認為，高野連想把包括甲子園在內的高校比賽從9局改成7局，或許是受夏天炎熱的影響，但重點應該著重想好對策，如何在炎熱天氣下做好水分補充，保持高水準的競技表現，而不是縮短局數。

台日青棒對抗賽北海道聯隊監督森本琢朗說，改打7局好壞參半，好的是選手身體負擔減輕，比賽節奏加快，只是會少了第8、9局常出現的戲劇性、感動的場面，教練團作戰思維也會不同。

森本強調，他並沒有支持或反對改採7局制，畢竟這是高野連的提案，相信決策背後一定有正當理由，身為教練就是遵循規則去執行。

針對酷暑天氣問題，高野連曾提案7局制，雖然12月初的研究報告指出，大多數參賽學校都持反對意見，但高野連仍希望7局制最快能在2028年開始實施。

