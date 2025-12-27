自由電子報
HBL同日大三元》松山隊長們合作無間 潘彥銘解鎖成就

2025/12/27 05:30

HBL同日大三元》松山隊長們合作無間 潘彥銘解鎖成就松山高中隊長潘彥銘（右）達成生涯首次大三元。
（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕衛冕軍松山高中隊長潘彥銘昨靠隊友相挺，最後一刻完成第10次助攻，寫下生涯首次大三元，最終松山以82：71逆轉東山高中，4連勝在B組一支獨秀，並挺進114學年HBL男子甲級8強，而潘彥銘與彰縣成功高中余玄騰2人同日締造大三元，為HBL男子組史上首見紀錄。

託劉廷寬的福

完成第10次助攻

松山昨前3節表現不佳，攻防節奏都被東山帶走，松山教練葉韋喬告訴球員把握最後10分鐘，展現平時訓練成果；身為隊長的潘彥銘鼓勵隊友別放棄，衛冕軍末節打出32：9攻勢，奇蹟完成逆轉。

潘彥銘最後2分鐘差1助攻就能締造大三元，只是教練團告知這項消息時，他第一時間反應是沒有太想拚。潘彥銘賽後解釋，「我覺得球隊贏球比較重要，個人紀錄就還好。」

葉韋喬認為，能完成紀錄很難得，所以願意給潘彥銘機會，而另一位隊長劉廷寬情義相挺，他搶下進攻籃板，趕緊傳給潘彥銘，而潘彥銘再把球送給有空檔的陳彥瑜並完成進球，小潘確定大三元，全隊當下都一起跳起來慶祝。

潘彥銘繳出11分、11籃板和10助攻，陳彥瑜16分、5籃板和4助攻，任語璿17分、8籃板及5助攻，至於劉廷寬熄火僅拿4分、7籃板，但他賣命搶下進攻籃板替隊友創造紀錄，他說：「我和彥銘都是隊長，幫助他是一定要的。」

與南山連續13季晉級8強

B組除了松山晉級，南山高中也完成連13季前進8強的紀錄。A組方面，南湖高中、東泰高中、能仁家商都提前闖進8強，近年4強常客光復高中確定分組第4，落入外卡賽，將在29日尋求搭上8強列車。

