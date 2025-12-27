HBL同日大三元》余玄騰緊急補足籃板 抄截能力更驚人

彰縣成功高中余玄騰（中）繳出大三元，還外帶7次抄截。 （高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕彰縣成功高中主控余玄騰昨繳出10分、11籃板、11助攻，在家鄉屏東迎接高中生涯首次大三元，率成功以97：64戰勝三重商工，複賽戰績2勝2敗，保有直接晉級8強的機會。

彰縣成功保住晉級機會

余玄騰第4節尾聲已經下場休息，還好教練馬澤閎及時發現差1個籃板，決定給予子弟兵在家鄉寫紀錄的機會，余玄騰也不負眾望完成任務。

請繼續往下閱讀...

5年前的余玄騰還不到170公分，體重高達86公斤，即使有著圓滾滾的身材，他在當年全國小學聯賽仍展現異傳球視野，讓馬澤閎決定帶著這位來自屏東的小孩延續籃球路。為了提升競爭力，余玄騰國中開始勤奮跑步搭配飲食控管，以及正值青少年抽高階段，成功瘦身，如今有180公分、78公斤的標準身材，並成為成功的後場靈魂人物。

上屆屬菜鳥的余玄騰，首度站上12強舞台相當緊張，如今高二處理球就顯得從容，昨不僅繳出大三元，還外帶7次抄截，馬澤閎指出，余玄騰的抄截能力很好，都能提前判斷對手的傳球路線。

成功今天將對決3勝1敗的東山高中，此仗必須全力搶勝，若贏11分就能確定晉級8強，不用等松山高中、南山高中之戰的對戰結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法