自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

雷霆天敵誕生 13天內輸馬刺3次

2025/12/27 05:30

溫班亞瑪（右）替補出賽，率馬刺拿下耶誕大戰勝利。（法新社）溫班亞瑪（右）替補出賽，率馬刺拿下耶誕大戰勝利。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕當衛冕軍雷霆開季打出24勝1負的絕佳狀態，沒人能料到有球隊能在13天內贏他們3次，但馬刺昨以117：102大勝，毀掉雷霆在相隔7年重返耶誕大戰的喜悅。

馬刺儼然成為雷霆的剋星，先在NBA盃4強贏球，在2天前的交鋒也獲勝，昨兩軍再次碰頭，黑衫軍首節就猛攻41分，下半場以防守限制雷霆發揮，成為本季首支3度擊敗衛冕軍的隊伍。

馬刺主控福克斯攻下29分，溫班亞瑪替補拿19分、11籃板，卡瑟爾進帳19分，而贏球最關鍵的是成功封鎖雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大，他雖拿到22分，全場19投僅7中，二當家威廉斯也只拿12分，雷霆本季的5場敗仗就有3場來自馬刺。

馬刺以23勝7負暫居西部第二，再次加入奪冠熱門討論，對此溫班亞瑪強調仍得腳踏實地，「畢竟賽季很漫長，一切都還言之過早，眼下就是專注每場比賽。」

金塊約基奇昨繳出56分、16籃板、15助攻，其中18分來自延長賽，締造79年來首次單場至少55分、15籃板、15助攻的超狂大三元，率領金塊142：138力退灰狼。另外，柯瑞攻下23分，成為史上第22位生涯得分突破2萬6000分的球員，領軍勇士126：116擊退獨行俠。火箭靠著杜蘭特攻下25分，團隊共6人得分達雙位數，以119：96送給湖人本季首度3連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中