雷霆天敵誕生 13天內輸馬刺3次

溫班亞瑪（右）替補出賽，率馬刺拿下耶誕大戰勝利。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕當衛冕軍雷霆開季打出24勝1負的絕佳狀態，沒人能料到有球隊能在13天內贏他們3次，但馬刺昨以117：102大勝，毀掉雷霆在相隔7年重返耶誕大戰的喜悅。

馬刺儼然成為雷霆的剋星，先在NBA盃4強贏球，在2天前的交鋒也獲勝，昨兩軍再次碰頭，黑衫軍首節就猛攻41分，下半場以防守限制雷霆發揮，成為本季首支3度擊敗衛冕軍的隊伍。

請繼續往下閱讀...

馬刺主控福克斯攻下29分，溫班亞瑪替補拿19分、11籃板，卡瑟爾進帳19分，而贏球最關鍵的是成功封鎖雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大，他雖拿到22分，全場19投僅7中，二當家威廉斯也只拿12分，雷霆本季的5場敗仗就有3場來自馬刺。

馬刺以23勝7負暫居西部第二，再次加入奪冠熱門討論，對此溫班亞瑪強調仍得腳踏實地，「畢竟賽季很漫長，一切都還言之過早，眼下就是專注每場比賽。」

金塊約基奇昨繳出56分、16籃板、15助攻，其中18分來自延長賽，締造79年來首次單場至少55分、15籃板、15助攻的超狂大三元，率領金塊142：138力退灰狼。另外，柯瑞攻下23分，成為史上第22位生涯得分突破2萬6000分的球員，領軍勇士126：116擊退獨行俠。火箭靠著杜蘭特攻下25分，團隊共6人得分達雙位數，以119：96送給湖人本季首度3連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法