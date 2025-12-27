中信盃》愛上新莊投手丘 長山7局完封勝

九州聯隊首棒牟禮翔長打能力曾受鈴木一朗肯定。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中信盃台日高中棒球對抗賽昨天候不佳，難得遠征台灣的九州聯隊跟北海道聯隊都很想比賽，下午2點在低溫且雨不停歇的新莊球場「強行開戰」，九州聯隊靠日美混血投手長山武蔵燃燒90球投7局5K完封勝，加上開路先鋒牟禮翔首局帶動3分大局，率隊4：0擊敗北海道聯隊。

九州聯隊日美混血投手長山武蔵原本只設定投2、3局。 （記者陳逸寬攝）

來自沖繩的長山武蔵未受惡劣天候影響，他愛上偏硬的新莊投手丘，越投越帶勁，讓九州聯隊總教練森本琢朗驚呼，原本只設定2、3局，結果投太好了，有點嚇到。

九州聯隊牟禮翔

獲一朗認證好身手

高二的牟禮翔是九州聯隊最受注目新星，曾被鈴木一朗盛讚打擊很有料，前晚雖被平鎮高中封鎖4打席，昨首打席就敲來台首安，單場3打席2度上壘。即便長打身手備受一朗肯定，牟禮翔仍對平鎮投手的威力大開眼界，「很少看見這種直球速度，尾勁又好，滑球也會跑，讓我累積很多經驗。」

長山武蔵和牟禮翔都是首次出國比賽，難免不習慣調味方式跟家鄉不同的台灣料理，牟禮翔還自帶日本的即食飯來台，不過近日在飯店用餐，兩人都找到各自喜歡的台灣味，昨晚全隊更到鼎泰豐大啖小籠包。

昨晚新莊原本要上演羅東高工和平鎮高中的「台灣內戰」，無奈場地溼滑，棒協以避免選手受傷為由取消賽事。今是台日高中棒球對抗賽最終日，下午2點由九州聯隊對上羅東高工，平鎮高中晚上6點強碰北海道聯隊。

