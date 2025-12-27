徐若熙披軟銀18號 「會證明台灣人夠格」

味全龍投手徐若熙（右）26日進行加盟日本福岡軟體銀行鷹記者會，軟銀CBO城島健司（左）送上球隊球衣、球帽，歡迎徐若熙加入。（記者廖振輝攝）

3年約最高總值4.7億

味全龍投手徐若熙（右五）26日進行加盟日本福岡軟體銀行鷹記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕徐若熙兒時家境清寒，國中想放棄打球，右手肘3度動刀，歷經多重磨難，他用黃金右臂翻轉人生，昨在逾百名台日記者、父親和妻兒見證下，軟銀鷹為他舉行在台加盟記者會，簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）鉅約，並穿上象徵王牌投手的18號球衣，他喊話，「會展現最好的一面，證明台灣人也有資格在日本穿18號。」

徐若熙會走上棒球這條路，父親徐文虎透露，哥哥徐若捷加入少棒隊，徐若熙也跟著一起打球，到了新明青少棒因為太累想放棄，「我和教練好說歹說才把他勸回來。」

國中一度想放棄棒球

被勸回球場，徐若熙考驗才正要開始，在平鎮高一動右手肘骨刺清除手術，進味全龍先後動右肘骨刺清除、韌帶置換手術，徐文虎說，「高中若熙手開刀，我很心疼，他個性沉穩，進職棒每場先發我幾乎都會到場看球，能有現在的成就，都是靠他自己努力得來的。」徐若熙說，每次受傷、失敗都會讓自己變得更強大，抱持此信念堅持下去。

家庭是軟銀勝出關鍵

徐若熙在2021年3月17日中職初登板對中信兄弟先發3.2局狂飆11K，前年榮膺台灣大賽MVP，今年經典賽資格賽飆速158公里，一再震撼球壇。軟銀奉上3年鉅約網羅「龍之子」，保障薪資1000萬美元，包括100萬美元簽約金和每年300萬美元年薪，另有500萬美元激勵獎金，龍隊拿到200萬美元入札金。

選擇加入軟銀，徐若熙表示，首要考量是家庭和妻兒，日本較方便，加上軟銀環境設施和選手養成都非常好，與家人一起做出決定，旅日會持續提升能力和經驗值，未來有機會再挑戰大聯盟。

