體育 即時新聞

新聞分析》大聯盟至少10隊 「熙戰場」移師日本

2025/12/27 05:30

徐若熙旅外首站選擇日職，未來仍有機會從日職挑戰大聯盟。（記者廖振輝攝）徐若熙旅外首站選擇日職，未來仍有機會從日職挑戰大聯盟。（記者廖振輝攝）

〔記者倪婉君／新聞分析〕徐若熙風光加盟日職軟銀鷹，雖未成為從台灣直輸大聯盟的第1人，但大有機會譜寫台灣製造、日本發光，再通往大聯盟的夢幻劇本。在今年季後日、美爭奪戰中，對徐若熙興趣濃厚的美職球隊，絕非只有道奇，至少10支大聯盟球隊的球探還會在日本持續追蹤，期盼最終搶下台灣「熙」望。

受限入札協議

美職搶人居劣勢

軟銀GM三笠杉彥昨專程來台出席記者會，並感謝徐若熙在美、日職複數球隊之中，選擇了軟銀。光是日職12隊一開始就有過半數對徐若熙有興趣，在他2月經典賽資格賽披上台灣隊戰袍飆出158公里火球後，更成功擄獲大聯盟10多支球隊目光。

據悉今年球季，單一支美職球隊就出動超過10名球探，輪流在台觀看徐若熙先發的比賽，熟知內情的人士指出，多支球隊包括道奇、費城人、藍鳥、小熊、運動家、教士、遊騎兵，態度都很積極。

只是根據中職和美職簽訂的入札協議，須等球員宣布透過入札制度(posting system)競標，美職球隊才能開啟協商、報價等正式動作，否則就連向徐若熙提出簡報說明，恐都形同違規接觸。

追蹤旅日表現

伺機引進大聯盟

徐若熙在10月29日宣布行使旅外自由球員權利後，日職球隊即可展開行動，美職球隊只能透過非正式對話表達立場。最終他未對美職提出入札，亦考量一旦行使，須在45天期限內聽取所有球隊計畫，可能要到1月上旬才能確定結果，對已開出大約並挪出洋將空間的日職球隊，難以交待。

此外，徐若熙仍屬國際業餘球員身分，赴美只能簽下小聯盟合約，各隊能使用的簽約金也有限，在明年1月15日簽約金額度重置日之前，有興趣的球隊僅剩1隊額度超過100萬美元，即使多隊都有意願運用新年度額度在他身上，最高也僅3、400萬美元之譜。

受限於制度面，美職未能成為徐若熙的優先選項，但可確定的是，他若申請入札，絕對不只道奇願意出動高層來台跟他接洽，藍鳥、費城人、運動家等多隊都會親自展現誠意，如今則將等待「龍之子」旅日再進化，未來共築「美」夢。

