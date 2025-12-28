TPBL》高國豪決勝節砍9分 拉下國王

新竹御嵿攻城獅高國豪決勝節4次出手全進，握拳怒吼。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL新竹攻城獅昨花光最多領先20分，所幸本土一哥高國豪在決勝節挺身而出獨拿9分，全場攻下18分，率隊以97：90擊退新北國王，拿下2連勝。

攻城獅在第三節攻勢停滯，讓國王洋將沃許本獨拿16分，帶起31：11的攻勢追平比分，但決勝節僵持階段，高國豪再度展現強心臟，4次出手全進，澆熄對手的反撲氣燄，他笑說：「客場很難打，且天氣很冷，好險還能保持住好手感。」

高國豪在場上的最大特質就是不畏懼大場面，戰況膠著時刻也能成為球隊仰賴的救世主，對此他認為，過去總會想一人解決所有事情，不知不覺影響球隊氣氛，但現在在緊要關頭反而更冷靜，會想著一球一球來。

帕塞獅拿18分、11籃板，曾柏喻有17分、6助攻，提傑斬獲16分、11籃板，德魯進帳17分、12籃板，都是攻城獅的奪勝功臣，教練威森球員也為子弟兵表現感到滿意，「雖然第三節花光領先，但要再追回分數並不容易，球員在歷經比賽起伏時，得維持住該有的精神，才能成為一個好的團隊。」

國王得分集中在洋將，沃許本拿本季個人新高30分外帶18籃板，杰倫得16分，傑登拿14分，球隊無緣3連勝。國王今天將在主場為退休球星林書豪舉行球衣退休儀式，沃許本開玩笑地說：「雖然他回來會搶走大家目光，但他值得。」

