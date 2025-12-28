自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》高國豪決勝節砍9分 拉下國王

2025/12/28 05:30

新竹御嵿攻城獅高國豪決勝節4次出手全進，握拳怒吼。 （記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅高國豪決勝節4次出手全進，握拳怒吼。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL新竹攻城獅昨花光最多領先20分，所幸本土一哥高國豪在決勝節挺身而出獨拿9分，全場攻下18分，率隊以97：90擊退新北國王，拿下2連勝。

攻城獅在第三節攻勢停滯，讓國王洋將沃許本獨拿16分，帶起31：11的攻勢追平比分，但決勝節僵持階段，高國豪再度展現強心臟，4次出手全進，澆熄對手的反撲氣燄，他笑說：「客場很難打，且天氣很冷，好險還能保持住好手感。」

高國豪在場上的最大特質就是不畏懼大場面，戰況膠著時刻也能成為球隊仰賴的救世主，對此他認為，過去總會想一人解決所有事情，不知不覺影響球隊氣氛，但現在在緊要關頭反而更冷靜，會想著一球一球來。

帕塞獅拿18分、11籃板，曾柏喻有17分、6助攻，提傑斬獲16分、11籃板，德魯進帳17分、12籃板，都是攻城獅的奪勝功臣，教練威森球員也為子弟兵表現感到滿意，「雖然第三節花光領先，但要再追回分數並不容易，球員在歷經比賽起伏時，得維持住該有的精神，才能成為一個好的團隊。」

國王得分集中在洋將，沃許本拿本季個人新高30分外帶18籃板，杰倫得16分，傑登拿14分，球隊無緣3連勝。國王今天將在主場為退休球星林書豪舉行球衣退休儀式，沃許本開玩笑地說：「雖然他回來會搶走大家目光，但他值得。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中