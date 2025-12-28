PLG》洋基工程嗨志玲 慘遭領航猿洗臉

猿隊洋將阿提諾（中）斬獲23分、12籃板。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG新軍洋基工程昨在新竹市立體育館迎來隊史主場首戰，但團隊戰力輸人一截，只靠3位洋將撐場面，終場以91：127不敵衛冕軍桃園領航猿，吞下開季3連敗，隊史首勝仍未開張，領航猿則快意收下開季5連勝。

林志玲擔任洋基工程主場開幕戰嘉賓。（林志玲工作室提供）

吞3連敗 苦等首勝

洋基工程主場首場吸引滿場3400人，並邀請51歲「凍齡女神」林志玲擔任嘉賓，加上啦啦隊有韓籍睦那京、李素敏、崔洪邏等，場面熱鬧。林志玲透露，這次會來洋基工程開幕戰，因為她和洋基工程董事長夫人是好朋友。

比賽開始後，全看衛冕軍領航猿表演，全隊人人有分數進帳，合力送出37次助攻，轟進21顆三分球，讓洋基工程全面潰敗。猿隊洋將阿提諾斬獲23分、12籃板，李家慷17分，一哥盧峻翔16分。主帥卡米諾斯指出，球隊攻守表現都很好，37次助攻更是很棒的紀錄，期許能以最佳狀態迎接明年元月4日東超客場對澳門黑熊之戰。

洋基工程方面，團隊二分球命中率只有29.6%，本土無人得分雙位數，傑克森25分為全隊最多，喬治金19分，庫薩斯15分。總教練李逸驊表示，這場比賽的結果雖然不好，但對於一支新球隊來說是必經的過程。

