體育 即時新聞

NBA》布朗30分踹溜馬 羅培茲3分彈轟垮拓荒者

2025/12/28 05:30

塞爾提克球星J.布朗（右）昨天單場豪奪30分，率隊4連勝。（美聯社）塞爾提克球星J.布朗（右）昨天單場豪奪30分，率隊4連勝。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕J.布朗昨豪奪兩隊最高30分，率塞爾提克在客場以140：122擊敗溜馬，4連勝穩居東部第3，也讓苦吞7連敗的溜馬慘跌至東部、甚至全聯墊底。

手感發燙的布朗，無愧為2024年總冠軍戰MVP，自當家球星塔圖姆季後賽跟腱斷裂重創後，新賽季一肩扛起綠衫軍攻堅重任，此役20投13中，另有4次抄截，總計他已連續8場30分達標，隊史僅次於「大鳥」伯德1984至85賽季連9場的紀錄，接下來客場面對3連敗的拓荒者有機會追平。

「從他最後那幾次投籃來看，他總是全力以赴，值得稱讚。」替補射手豪瑟三分球8投7中，繳出賽季新高23分，賽後盛讚布朗勇於出手帶動團隊攻勢，讓熱機稍慢的綠衫軍克服首節15落後，強壓溜馬延續連勝氣勢，「他非常特別，在這競爭如此激烈的聯盟裡，照樣能隨心所欲地得分，和他當隊友真是太棒了。」

此外，中鋒羅培茲轟進職業生涯新高9記三分球，包辦31分，力助快艇客場以119：103擊敗拓荒者，本季首度3連勝，羅培茲也跟上勇士37歲柯瑞、湖人40歲詹姆斯的腳步，榮膺史上第3位37歲還能單場9記三分彈破網的老將。

