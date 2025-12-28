HBL》彰縣成功高中晉8強 創隊史紀錄

彰縣成功晉級8強，也是隊史首次，全隊開心狂賀。 （高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕賽前就知道至少要贏11分才能晉級的彰縣成功高中，每名球員不斷注意計分板上的比數，直到最後關頭余玄騰籃下擺進2分，周宥璟兩罰俱中，終場以64：50打敗東山高中，奇蹟式地收下隊史首張8強門票。

成功主帥馬澤閎表示，之前和東山打過幾場比賽，雖然都贏，不過都贏個位數，此仗要更努力才有機會贏11分，「我肯定球員這場防守做很好，靠自己贏下晉級門票，我也宣布開始放假，元旦再備戰。」

成功主控余玄騰繳7分、11籃板、6助攻和5抄截；周宥璟貢獻6分、12籃板，全場2罰2中，更為球隊鎖定勝局。帶傷上場的余玄胤，投進4顆三分球，挹注12分，他去年降轉到成功攜手弟弟余玄騰，昨贏球後留下感動眼淚，余玄騰也立刻上前擁抱哥哥。

194公分的張承曄是今年U16國手，他貢獻11分、9籃板，但因求好心切責怪隊友，被馬澤閎冰起來，直到下半場才解凍，回場上後他做好教練交代的事情並相信隊友。張承曄表示，「我之前告訴大家如果打外卡，我就去撞牆，還好有贏，但我沒有太感動，可能要晉級4強才會感動。」

東山複賽先拿下3連勝，前役被松山高中逆轉，昨又輸給成功，掉到分組第4，明天將迎戰錦和高中、開南高中的贏家。今天另一場外卡賽由三重商工對決高苑工商，勝隊將在明天挑戰光復高中。

