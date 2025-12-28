自由電子報
體育 即時新聞

防不了各隊偷跑還會斷生路 228 洋將條款 廢聲再起

2025/12/28 05:30

味全有意爭取魔神樂，礙於228條款只能檯面下行動。（資料照）味全有意爭取魔神樂，礙於228條款只能檯面下行動。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿今年封王兩大功臣威能帝、魔神樂，球季結束傳出中信兄弟對威能帝有興趣，味全龍有意延攬魔神樂，儘管樂天以兩年約留住威能帝，但魔神樂有可能被味全搶走，各隊檯面下動作不斷，完全沒把「228洋將條款」當回事，既然已形同虛設，乾脆廢除。

味全要搶魔神樂

日前中職召開領隊會議，針對球員釘鞋顏色、二軍因傷兵過多停賽等爭議做出規章修改共識，但讓人詬病多年的「228洋將條款」卻隻字未提。

魔神樂效力樂天兩年戰績26勝11敗、防禦率2.28，生涯對味全先發11場豪取8勝僅1敗、防禦率1.46，儼然是新一代「屠龍手」，味全總教練葉君璋曾大讚他是很好的投手。

葉總讚很好的投手

今年季後傳出味全有意爭取魔神樂，領隊丁仲緯強調會遵守規範，不排除任何可能性。據了解，魔神樂在今年季前和樂天簽約時，為確保自身權益，合約內有設定優先議約權的期限，目前期限已到，樂天形同失去「228條款」的保護罩，其他球隊都可自由接洽。

去年後勁從樂天轉戰台鋼雄鷹，本季締造跨季22連勝紀錄後接受本報專訪時爆料，前年樂天跟他講好，球季結束2週內談好新約，結果一拖再拖，期間詢問樂天能否放棄優先議約權卻被已讀不回，直到去年1月11日才明確告知不續約，若拖過2月28日，台鋼已找齊洋將加上美職也沒機會，他很可能無球可打只能黯然退休。

後勁去年差點被迫退休

228條款不但無法防止各隊偷跑搶人，還可能斷了像後勁這類優質洋投的生路，當初主導修訂此條款的球團高層已不在其位，這些規定也不合時宜，至今卻仍未廢止。

建議改成1130

後勁倡議廢除228條款，曾旅日的他建議，日本職棒每年球季結束到11月30日前，原球團擁有洋將優先議約權，過此期限形同自動棄權，各隊可自由接觸，中職也可參考施行。

