體育 即時新聞

新聞分析》近兩年轉隊洋投 7人有6人沒甩228

2025/12/28 05:30

後勁曾爆料，前年樂天一拖再拖，直到去年1月11日才明確告知不續約，讓他差點無球可打。 （資料照）後勁曾爆料，前年樂天一拖再拖，直到去年1月11日才明確告知不續約，讓他差點無球可打。 （資料照）

〔記者徐正揚／新聞分析〕挖角他隊具實績洋投，儼然成為中職各隊補強洋將的主流，即便原球團在次年度2月底前有優先議約權，然而「你有張良計，我有過牆梯」，近兩年有6位洋投於隔年轉隊時，新球隊都能在撐過2月28日後快速公布合約，顯示各隊都很清楚如何打臉聯盟規章，再次凸顯「228條款」的不合時宜。

中職球員流動極為有限，根源在於規章與合約一面倒地保護球團，本土球員即便從春訓拖到新球季開打才談好新合約，起碼人在台灣不會受到太大影響，然而對洋將來說，形同自身權益受損。

在中職球員註冊截止期限，亦即「831大限」時獲得留用的洋將，儘管在年底合約到期後有意續留台灣，卻因「228條款」規定其他球隊不得接觸原球隊有意續約的洋將，而無法先投入市場試身價。像這類在新球季轉隊的「舊洋將」，還要面臨隔年3月10日前禁止參加他隊比賽或集訓的規章束縛，幾乎錯過完整春訓影響新球季備戰。

最近2年共有7位受到「228條款」規範的洋將轉隊，3月1日起才由新球隊宣布簽約多達6人，若非經紀人早已私下接觸球團達成共識，要能無縫接軌搞定合約只能說是神蹟。今年球季平均每場觀眾風光破萬人，是各隊完善聯盟制度的最佳時刻，廢除名存實亡的「228條款」，讓中職運作符合市場機制。

