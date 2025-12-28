自由電子報
台日對抗賽》台灣怪物左投 率平鎮完封北海道聯隊

2025/12/28 05:30

「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕平鎮高中「怪物左投」劉任右昨暌違1個多月登板，生涯第二度對上日本球隊先發5局飆4K無失分，聯手U18世界盃隊友何樺以4：0完封北海道聯隊，為「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」畫下完美句點。

「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，棒協副理事長趙士強（中）、日本高等學校野球連盟祕書長井本亘（左三）、中信金控董事會祕書長高人傑（右三）等人與各隊優秀球員合影留念。 （記者林正堃攝）「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，棒協副理事長趙士強（中）、日本高等學校野球連盟祕書長井本亘（左三）、中信金控董事會祕書長高人傑（右三）等人與各隊優秀球員合影留念。 （記者林正堃攝）

中國信託商業銀行冠名贊助的3天賽事昨圓滿落幕，棒協副理事長趙士強在頒獎典禮上代表理事長辜仲諒向日方致贈感謝牌，日本高等學校野球連盟秘書長井本亘則用中文開口允諾，「兩年後，台灣見！」

平鎮先發左投劉任右讓北海道聯隊打者幾乎一籌莫展。 （記者林正堃攝）平鎮先發左投劉任右讓北海道聯隊打者幾乎一籌莫展。 （記者林正堃攝）

中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑表示，日本兩支聯隊的選手傳球、跑壘動作扎實，是台灣球員學習的對象，參賽球員在賽前攜手整理場地，也讓大家感受到甲子園跟黑豹旗的棒球精神。

劉任右昨投到4局下才被敲唯一安打，最速飆到148公里，北海道聯隊總教練森本琢朗表示，打者不敵劉任右直球的威力，「在日本，很少有這種power型的投手。」劉任右則發現日本跑者離壘距離大，牽制又不容易抓到，且在二壘也會干擾投手節奏，跑壘破壞力十足。何樺在6局下接替劉任右，後援2局僅被敲2支安打，飆出1次三振無失分。

劉任右5局4K

何樺接手成功關門

平鎮高中對九州、北海道聯隊2戰僅掉2分，投手戰力讓兩支日本隊伍大開眼界，吳柏宏直言，這是台灣進步的地方，近年在國際賽舞台讓大家看見台灣投手球速越來越快，有辦法壓制對手。

九州聯隊奪下2勝1和，跟1勝1和的平鎮高中皆以勝率100%收尾，北海道聯隊1勝2敗排第3，羅東高工0勝2敗墊底，優秀球員分別是九州長山武蔵、平鎮蔡辰瀧、北海道後藤優彌、羅工楊家源。

