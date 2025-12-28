台日對抗賽》新垣有絃勝投收尾 想復仇平鎮高中

中信盃台日高中棒球對抗賽天候不佳，不僅工作人員，連台日兩隊球員也下場吸水整理場地。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕九州聯隊在中信盃台日高中棒球對抗賽有備而來，設定夏季甲子園冠軍投手新垣有絃擔任3天2度先發的「台灣專武」，昨他對羅東高工4局飆7K無失分，率隊以3：1獲勝，一掃25日對平

鎮高中提前退場的悔恨，並誓言未來想再復仇平鎮。

九州先發投手新垣有絃。（記者林正堃攝）

4局飆7K無失分

擊退羅東高工

新垣有絃是夏季甲子園冠軍沖繩尚學的強投，25日仍在適應台灣打者的習性，被平鎮打者抓到不少變化球，僅投2.2局就被敲5安掉2分退場，昨休1天對羅東先發找回縱向變化球的K功，4局僅被敲2支安打，用勝投為台灣行畫下完美句點。

新垣表示，來台灣首戰對平鎮投得太用力，第2場平常心去投球，有比較放鬆一點。九州聯隊教頭加藤慶二透露，新垣是他們最好的投手，來台灣前就設定3天投2場，第2場有回應球隊的期待。

九州聯隊雖以2勝1和的成績收尾，念念不忘的是25日與平鎮戰成2：2和局，加藤慶二直呼，那一天很想打延長賽，希望有機會跟台灣青棒勁旅再勝負一次，新垣有絃更以「想要復仇」來形容自己的心境。

為期3天的台日高中棒球對抗賽都在雨中度過，九州聯隊運氣不好，有2場遇雨暫停，選手必須上場吸水，但加藤認為是很好的經驗，「不能等著讓人家來幫我們，既然是自己要打的比賽，就要自己去做好準備。」

