自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台日對抗賽》新垣有絃勝投收尾 想復仇平鎮高中

2025/12/28 05:30

中信盃台日高中棒球對抗賽天候不佳，不僅工作人員，連台日兩隊球員也下場吸水整理場地。 （記者林正堃攝）中信盃台日高中棒球對抗賽天候不佳，不僅工作人員，連台日兩隊球員也下場吸水整理場地。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕九州聯隊在中信盃台日高中棒球對抗賽有備而來，設定夏季甲子園冠軍投手新垣有絃擔任3天2度先發的「台灣專武」，昨他對羅東高工4局飆7K無失分，率隊以3：1獲勝，一掃25日對平

鎮高中提前退場的悔恨，並誓言未來想再復仇平鎮。

九州先發投手新垣有絃。（記者林正堃攝）九州先發投手新垣有絃。（記者林正堃攝）

4局飆7K無失分

擊退羅東高工

新垣有絃是夏季甲子園冠軍沖繩尚學的強投，25日仍在適應台灣打者的習性，被平鎮打者抓到不少變化球，僅投2.2局就被敲5安掉2分退場，昨休1天對羅東先發找回縱向變化球的K功，4局僅被敲2支安打，用勝投為台灣行畫下完美句點。

新垣表示，來台灣首戰對平鎮投得太用力，第2場平常心去投球，有比較放鬆一點。九州聯隊教頭加藤慶二透露，新垣是他們最好的投手，來台灣前就設定3天投2場，第2場有回應球隊的期待。

九州聯隊雖以2勝1和的成績收尾，念念不忘的是25日與平鎮戰成2：2和局，加藤慶二直呼，那一天很想打延長賽，希望有機會跟台灣青棒勁旅再勝負一次，新垣有絃更以「想要復仇」來形容自己的心境。

為期3天的台日高中棒球對抗賽都在雨中度過，九州聯隊運氣不好，有2場遇雨暫停，選手必須上場吸水，但加藤認為是很好的經驗，「不能等著讓人家來幫我們，既然是自己要打的比賽，就要自己去做好準備。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中