中職「再輸出」獲青睞 青棒好手仍首選旅外

徐若熙（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「有能力不一定要直接旅外，可以先到中職磨練再出去。」日前徐若熙在加盟軟銀鷹記者會上向後輩喊話，加上林安可轉戰西武獅，去年季後古林睿煬轉投日本火腿，中職連兩年共輸出3名好手到日職，「中職出品」的頂尖球員受到國外職棒球團認可，至於能否留住更多青棒好手先在台灣打拚，未來再挑戰旅外值得關注。

林安可（資料照）

連兩年輸出3好手到日職 掀熱潮

古林睿煬（資料照）

25歲的徐若熙在平鎮高中右手肘曾因傷動刀，國內外職業球團對他有疑慮，2019年高中畢業投入選秀獲味全龍第1輪第6順位指名、簽約金490萬元，他告訴自己沒關係，先進中職磨練再旅外，「雖然期間多次受傷延緩進度，但每一次受傷、失敗都讓我變得更強大。」

古林、徐若熙分別在林岳平、葉君璋有計畫的栽培下逐漸茁壯，一軍年資滿3年即挑戰日職，徐若熙更以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）鉅約加盟軟銀，他說，「不只是為我自己，希望讓未來想旅外的學弟有更好的大門。」

是否先在台打拚再旅外

成焦點

今年中職場均破萬人，全聯盟例行賽票房收入超過17億元雙破紀錄，「億元男」不再稀有，即使加上古林、徐若熙成功案例，國內青棒好手第一志願普遍仍是旅外，原因不外乎，「想看外面世界、簽約金高、美國日本各方面都比較好、到國外進步比較多、可以學習語言」。

曾旅美的退役球星胡金龍指出，中職確實進步很多，但美、日職同樣也在進步，就拿小聯盟來說，以前他在美國打球，小聯盟日子真的非常苦，薪水待遇也很差，但現在小聯盟選手吃、住、薪資都大幅提升，又有大聯盟夢想擺在那裡，台灣好手還是會想美國跑。

中信兄弟日籍教頭平野惠一說，中職養成好手再輸出國外是好事，只是中職必須打造更有魅力的環境，才能讓高中球員畢業願意留在台灣。

