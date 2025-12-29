中職若加碼 平鎮強投蔡辰瀧留台？

平鎮投手蔡辰瀧表示，明年高中畢業第一志願是旅外。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年2月平鎮強投蔡辰瀧，榮膺高中木棒聯賽大會MVP，又在剛落幕的台日青棒對抗賽獲選優秀球員獎，被譽為當今完成度最高的青棒投手，球探評估明年他若投入選秀，絕對是首輪熱門人選，只是國外職棒球隊也緊盯著他，中職能否留住蔡辰瀧，簽約金是一大關鍵。

蔡辰瀧兒時爸爸因車禍、媽媽因子宮頸癌相繼過世，他由阿公一手帶大，家中僅靠阿公領老人年金勉強維生，生活困頓，希望用自己的黃金右臂逆轉人生。

打職棒改善家境

強調簽約金很重要

蔡辰瀧表示，明年高中畢業第一志願是旅外，想去看外面世界，學不一樣的東西，有聽旅美學長分享，現在小聯盟待遇和環境都好很多，球隊會負責吃、住，在美國打球沒花到什麼錢。

「當然，我不會排斥中職。」蔡辰瀧強調，美國訓練、資源、競爭力都比較好，如果美職和中職簽約金差不多，他會選擇旅美，「如果美職報價沒那麼好，中職又能開出不錯的簽約金，我會選擇留在台灣，畢竟簽約金很重要，可以立即改善家境。」

2002年蔡仲南以600萬簽約金加盟興農牛，「阿甘障礙」至今依然沒人能跨越，中職想要留住更多青棒好手，不但要突破600萬天花板，更要大幅拉高簽約金價碼，蔡辰瀧認為，如果中職有球隊能出更高的簽約金，林張子俊應該就不會旅外；20歲的開南大學右投林張子俊，今年6月加盟釀酒人，簽約金含學費總計25萬美元（約785萬台幣）。

