自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職若加碼 平鎮強投蔡辰瀧留台？

2025/12/29 05:30

平鎮投手蔡辰瀧表示，明年高中畢業第一志願是旅外。 （資料照）平鎮投手蔡辰瀧表示，明年高中畢業第一志願是旅外。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年2月平鎮強投蔡辰瀧，榮膺高中木棒聯賽大會MVP，又在剛落幕的台日青棒對抗賽獲選優秀球員獎，被譽為當今完成度最高的青棒投手，球探評估明年他若投入選秀，絕對是首輪熱門人選，只是國外職棒球隊也緊盯著他，中職能否留住蔡辰瀧，簽約金是一大關鍵。

蔡辰瀧兒時爸爸因車禍、媽媽因子宮頸癌相繼過世，他由阿公一手帶大，家中僅靠阿公領老人年金勉強維生，生活困頓，希望用自己的黃金右臂逆轉人生。

打職棒改善家境

強調簽約金很重要

蔡辰瀧表示，明年高中畢業第一志願是旅外，想去看外面世界，學不一樣的東西，有聽旅美學長分享，現在小聯盟待遇和環境都好很多，球隊會負責吃、住，在美國打球沒花到什麼錢。

「當然，我不會排斥中職。」蔡辰瀧強調，美國訓練、資源、競爭力都比較好，如果美職和中職簽約金差不多，他會選擇旅美，「如果美職報價沒那麼好，中職又能開出不錯的簽約金，我會選擇留在台灣，畢竟簽約金很重要，可以立即改善家境。」

2002年蔡仲南以600萬簽約金加盟興農牛，「阿甘障礙」至今依然沒人能跨越，中職想要留住更多青棒好手，不但要突破600萬天花板，更要大幅拉高簽約金價碼，蔡辰瀧認為，如果中職有球隊能出更高的簽約金，林張子俊應該就不會旅外；20歲的開南大學右投林張子俊，今年6月加盟釀酒人，簽約金含學費總計25萬美元（約785萬台幣）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中