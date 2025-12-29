延攬前獅投梅賽斯 龍隊補洋投「沒在輸的」

今年季中被挖角到韓職的前獅隊洋投梅賽斯，據悉已與龍隊達成加盟共識。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕將「龍之子」徐若熙風光送往日職後，味全龍迎來和軟銀鷹的3年合作計畫，也進帳約200萬美元（約6275萬台幣）入札金。有資金挹注後，龍隊補強明年洋投陣容毫不手軟，除了外傳有望網羅今年幫助樂天桃猿奪冠的左投魔神樂，據悉也和今年季中被挖角到韓職的前統一獅洋投梅賽斯達成加盟共識，「洋龍部隊」相當華麗。

入札金挹注銀彈足

補強洋投不手軟

儘管明年先發輪值少了徐若熙，但龍隊積極部署洋投戰力，除了已和王牌鋼龍續約，還和不占洋將名額的伍鐸簽下兩年合約，目前至少還會再網羅3名新洋投，包含今年上半季助獅隊封王的梅賽斯。

總教練葉君璋對其他本土先發投手也有信心，認為黃暐傑、曹祐齊、郭郁政和新加入的曾仁和，都可視狀況補上徐若熙的缺口。

具7年日職經歷的31歲左投梅賽斯，上半季在獅隊14場先發繳出6勝3敗、防禦率2.57後，季中被韓職培證英雄挖角，但3勝3敗、防禦率4.47的成績未獲續約。據悉獅隊也有意讓梅賽斯回鍋，但龍隊和另一支中職球隊加入競爭後，最後由銀彈充足的龍隊勝出，昨龍隊領隊丁仲緯對洋將進度僅表示，「各項程序都在進行中，有確定消息會對外公布。」

梅賽斯是在8月31日球員註冊期限之前離開獅隊，不受中職「228條款」限制，在季後可以自由接觸其他球隊，而本季在樂天拿下13勝和威能帝並稱雙王牌的左投魔神樂，據悉則在合約中註明樂天的優先議約期限只到上月30日，他也藉此擺脫中職規章「在隔年2月28日之前，其他球隊不得和原球隊有意續約的洋將接觸」的束縛，有望成為龍隊一大戰力。

