體育 即時新聞

被挖角旅韓再回鍋 中職洋將「薪」趨勢

2025/12/29 05:30

中職洋投季中遭韓職挖角再回鍋的例子屢見不鮮，勝騎士就是其中一個。（資料照）中職洋投季中遭韓職挖角再回鍋的例子屢見不鮮，勝騎士就是其中一個。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕球迷戲稱「賓士哥」的左投梅賽斯明年可望加盟味全龍，他在今年季中從統一獅被挖角到韓職後再度回歸中職，除了成為近年中職洋將新趨勢，也替自身增添「薪」保障。

替自身增添「薪」保障

中職近年洋投素質提升，季中遭韓職球隊挖角的例子屢見不鮮，而在「旅韓」之後重返中職舞台的洋投，更是大有人在，包括魔力藍、勝騎士和艾速特等人，以及即將重返中職的梅賽斯。

勝騎士在2023年上半季於獅隊繳出8勝1敗、防禦率1.44超強表現後，季中被起亞虎挖角，去年他返回獅隊後繳出14勝、167K的勝投與三振雙冠王成績，今年再轉披中信兄弟戰袍，並簽下總額超過百萬美元的兩年合約。即使勝騎士今年僅先發4場就因傷提前報銷，仍因複數年合約的保障，明年仍能來台續拚身價。

梅賽斯在今年初加入獅隊時，領隊蘇泰安曾因姓氏諧音笑稱「沒在輸的」，結果他果真投出不俗表現，季中合約就被耐證英雄買斷，如今可望帶著更高身價重返CPBL。

中職洋將薪資水準雖仍不及韓職，但過往年薪逾50萬美元的待遇，就屬頂級洋將價碼，如今不但愈來愈多洋將有此行情，據悉龍隊開給梅賽斯的年薪含激勵獎金也有60萬美元等級。

