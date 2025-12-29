自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》洋將挺身而出 國王逆襲「豪」采頭

2025/12/29 05:30

國王沃許本末節拿下10分，助球隊逆轉勝。（記者林正堃攝）國王沃許本末節拿下10分，助球隊逆轉勝。（記者林正堃攝）

沃許本、杰倫

末節合飆19分

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王昨靠沃許本、杰倫挺身而出，末節打出24：13一波流，終場以86：82逆轉高雄海神，以勝利為緊接著登場的林書豪球衣退休儀式揭開序幕。

林書豪上季率領國王擊敗海神奪冠後決定高掛球鞋，不過上季總冠軍戰組合本季都走得跌跌撞撞，暫居聯盟最後2名，此役打完前三節還以62：69落後的國王，決勝節在防守端逼出海神團隊7次失誤，進攻端則靠沃許本在籃下逞威，單節獨攬10分，加上杰倫也有9分進帳，成功賞來訪的海神2連敗。

國王此役得分集中在外援，沃許本貢獻22分、13籃板，杰倫攻下23分、奧帝挹注18分，李愷諺7分是本土最高，國王代總教練洪志善表示，「這是一場很艱難的勝利，是球員們努力來的，我們靠第四節的防守把比賽贏下來。」

胡瓏貿進帳15分

感謝豪為台灣付出

海神以布里茲克22分最佳，蘇文儒拿下17分，胡瓏貿進帳15分，他賽後也對林書豪獻上祝福，「他是大家的榜樣，很感謝他對台灣籃球的付出。」

另外，新北中信特攻昨靠馬可33分、19籃板、9助攻準大三元，加上新洋將貝奇面對前東家砍進6記三分球攻下21分，以118：104斬斷福爾摩沙夢想家主場5連勝，賽後戰績8勝6敗暫居聯盟第2名，距離龍頭桃園雲豹僅剩2場勝差。

