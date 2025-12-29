HBL》張弘揚15秒神蹟 三重逆轉高苑

張弘揚（右，高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕從金門來到台灣延續籃球路的張弘揚（見圖，高中體總提供），昨在HBL男子甲級外卡賽首輪利用不到15秒，就完成籃板、得分、阻攻，助三重商工以71：70逆轉高苑工商，今天將挑戰近年4強常客光復高中。

張弘揚畢業於金門金寧國中，在去年決定來到三重商工就讀，只是他高一卻因為腦震盪錯過登上HBL舞台的機會，直到本季才迎來初體驗，他是教練周敬相當期待的選手，昨果然在關鍵時刻展現價值。

高苑此仗倒數13秒，仍以70：69領先，主將孔官地中距離跳投沒進，抓下籃板的張弘揚超大膽，選擇帶球狂衝，直接用左手上籃擺入超前2分，接著立刻回防又擋下高苑的最後一擊，完成阻攻，他全場繳出7分、3籃板、2助攻、2阻攻，喜當英雄。

光復本季第二度遭遇三重，雖在預賽以22分之差大勝，主帥陳定杰仍不敢大意，期許休兵1天的球員，能在關鍵戰役很快進入狀況。

開南高中在12強複賽於B組打5場全敗，昨第一戰將高杰熙繳出25分、16籃板和6助攻，另一箭頭曹迦勒貢獻4顆三分球拿下17分，開南以80：61大勝A組第5錦和高中，開南今天跟東山高中對決，贏家將搭上8強晉級末班車。

