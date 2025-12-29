自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HBL》張弘揚15秒神蹟 三重逆轉高苑

2025/12/29 05:30

張弘揚（右，高中體總提供）張弘揚（右，高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕從金門來到台灣延續籃球路的張弘揚（見圖，高中體總提供），昨在HBL男子甲級外卡賽首輪利用不到15秒，就完成籃板、得分、阻攻，助三重商工以71：70逆轉高苑工商，今天將挑戰近年4強常客光復高中。

張弘揚畢業於金門金寧國中，在去年決定來到三重商工就讀，只是他高一卻因為腦震盪錯過登上HBL舞台的機會，直到本季才迎來初體驗，他是教練周敬相當期待的選手，昨果然在關鍵時刻展現價值。

高苑此仗倒數13秒，仍以70：69領先，主將孔官地中距離跳投沒進，抓下籃板的張弘揚超大膽，選擇帶球狂衝，直接用左手上籃擺入超前2分，接著立刻回防又擋下高苑的最後一擊，完成阻攻，他全場繳出7分、3籃板、2助攻、2阻攻，喜當英雄。

光復本季第二度遭遇三重，雖在預賽以22分之差大勝，主帥陳定杰仍不敢大意，期許休兵1天的球員，能在關鍵戰役很快進入狀況。

開南高中在12強複賽於B組打5場全敗，昨第一戰將高杰熙繳出25分、16籃板和6助攻，另一箭頭曹迦勒貢獻4顆三分球拿下17分，開南以80：61大勝A組第5錦和高中，開南今天跟東山高中對決，贏家將搭上8強晉級末班車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中