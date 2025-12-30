雷納德健康無敵 飆55分新高

雷納德奪生涯新高55分，率快艇拿下本季最長4連勝。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷納德昨飆進5顆三分球，轟下生涯新高55分，也追平哈登所保持的快艇單場得分紀錄，率隊以112：99收拾活塞，拿下本季最長的4連勝。

因傷缺陣11場

導致快艇戰績差

雷納德2019年加入快艇後，過去6季只有1年打超過60場，本季已因傷缺陣11場，也導致球隊戰績不佳，名列西部倒數第3。昨他大殺四方，第3節就獨攬26分，率隊拉開分差，成為本季第9位單場轟破50分的球員，另有11籃板、5抄截、3阻攻的全能演出。

雷納德過去單場最高得分是45分，如今在生涯第14個賽季首次突破50分大關，還被哈登虧了一番，花了這麼久時間才達成，而相比外界興奮地談論他的得分創新高，他淡定表示，更在意的是自身長遠狀況，不會為了破紀錄冒險，重點是要能幫助球隊贏球。

快艇教練泰倫魯表示，雷納德在連勝期間沒有上場時間限制，昨也讓他出賽39分鐘，「他很健康，在協防移動上毫無問題，且他打更多的時間，也能讓哈登不那麼累，打得更有效率。」

攻下28分的哈登則笑說，過去自己總是飆分的主角，現在看隊友瘋狂砍分，「我很少是旁觀者，但真心為他的表現開心，而且我們贏了。」

